El encuentro entre Deportes Limache y La Serena correspondiente a la jornada 28 de Primera División Chile se disputará este domingo 22 de noviembre a las 20.30 h en el Estadio Lucio Fariña Fernández, ubicado en la ciudad de Quillota.

El momento de los equipos

Deportes Limache afronta este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído 3-0 frente a Universidad Católica en su última presentación. Por otro lado, La Serena llega con el ánimo en alza luego de conseguir una victoria por 1-0 ante Palestino en el duelo anterior.

Números que anticipan el duelo

El presente de ambos equipos marca una clara diferencia en cuanto a la confianza tras sus últimos resultados. Mientras que el conjunto local busca recuperarse ante su gente en Quillota, el equipo visitante arriba al estadio con la solidez defensiva que le permitió mantener su arco en cero en la jornada pasada.

Lo que está en juego

Para Deportes Limache, el objetivo es sumar unidades que le permitan escalar posiciones y dejar atrás el traspié sufrido en la fecha previa. Para La Serena, el resultado es fundamental para ratificar su buen andar y seguir consolidando su posición en la tabla de este certamen 2026.