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Deportes Tolima - Independiente del Valle: horario, TV y formaciones del partido de ida los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este martes desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Deportes Tolima y Independiente del Valle se enfrentan este martes desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Manuel Murillo Toro, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Deportes Tolima viene de empatar ante Universitario de Deportes por 0-0 mientras que Independiente del Valle llega de ganar ante Rosario Central por 1-0.

Todo lo que hay que saber

  • Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 13 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Deportes Tolima y Independiente del Valle en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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