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Juegan este viernes desde las las 21.00h; cómo llegan, la tabla de posiciones y todo lo que hay que saber
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Deportivo Morón y Colón Santa Fe se enfrentan este viernes desde las 21.00h en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la fecha 39 de la Primera Nacional 2026. Se puede seguir online el minuto a minuto, con todas las estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.
En este torneo, Deportivo Morón viene de empatar ante Colón Santa Fe por 0-0 mientras que Colón Santa Fe llega de empatar ante Deportivo Morón por 0-0. Deportivo Morón suma 61 puntos en la tabla de posiciones, mientras que Colón Santa Fe tiene 60 puntos.
Todo lo que hay que saber
- Deportivo Morón vs. Colón Santa Fe
- Hora: las 21.00h
- Partido correspondiente a la fecha 39 del Primera Nacional 2026
- ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com
El resultado en vivo
Así están Deportivo Morón y Colón Santa Fe en la tabla de posiciones
Cómo se disputa la segunda división del fútbol argentino en 2026
El torneo de la Primera Nacional (también conocido como “La B” o “B Nacional”) cuenta con un formato dividido en dos zonas, cada una compuesta por 18 equipos. En cada grupo se juega un sistema de todos contra todos, a dos ruedas, es decir, con partidos de ida y vuelta entre los mismos rivales. Al finalizar la etapa regular, los equipos que terminen en el primer puesto de cada zona se enfrentan en una final única, en estadio neutral, para definir al campeón y al primer ascenso a la Primera División.
El equipo que se consagre campeón en esa final obtendrá el primer ascenso directo. El segundo ascenso se define a través de un torneo reducido por eliminación directa. Entre ellos están el perdedor de la final —que se incorpora en la segunda fase del reducido— y los ubicados del segundo al octavo puesto en cada una de las dos zonas.
En cuanto a los descensos, los equipos que finalicen en los dos últimos lugares de cada zona perderán la categoría de forma directa. Su destino dependerá del tipo de afiliación que tengan con la AFA, lo que determinará si descienden a la Primera B Metropolitana o al Torneo Federal A.
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