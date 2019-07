De Rossi nunca ocultó sus ganas de jugar en Boca: ¿habrá llegado la hora de que desembarque en la Ribera?

16 de julio de 2019 • 18:20

Según la prensa italiana, el volante Daniele De Rossi aceptó la propuesta de Nicolás Burdisso, el manager de Boca, y estaría dispuesto a jugar en el club xeneize en los próximos meses. Así, de manera inesperada, resurge una de las negociaciones que parecía concluida hasta hace unos días, y se reflota la posibilidad de que el ídolo de Roma, de 35 años y excompañero de Burdisso, llegue a la Argentina en los próximos días.

"De Rossi lo decidió: nada de Italia, jugará en Boca al menos hasta fines de enero", destaca en su portada el diario italiano Gazzetta dello Sport."La presión de Nicolás Burdisso, actual manager de Boca consiguió que aceptara la propuesta de su excompañero, y permanecería en la Argentina al menos hasta fines de enero, con un contrato cercano a los 500.000 euros, y luego decidirá cómo sigue su futuro. Sus opciones pasan por continuar en Boca hasta el final del campeonato, aceptar otra propuesta de Los Angeles FC para jugar en la MLS, o entrar en el cuerpo técnico de Roberto Mancini, el entrenador de la selección italiana. Sí es muy difícil que vuelva a jugar en Italia: Fiorentina lo esperó mucho, y De Rossi no quiere jugar con otra camiseta que no sea la de Roma", destaca la Gazzetta. Otra posibilidad es que De Rossi alcance un acuerdo para jugar hasta el final de la Superliga, a fines de marzo próximo.

En todo caso, De Rossi había expresado en varias ocasiones sus deseos de jugar en Boca, del que se manifestó como un hincha ferviente, algo que les confesó a sus excompañeros que jugaron en este club, como el propio Burdisso, Leandro Paredes y Diego Perotti.

LA NACION se comunicó con fuentes cercanas al club de la Ribera que confirmaron la reanudación de las conversaciones con el mediocampista italiano; aseguraron que se avanzó en el tema y que el acuerdo está "cerca".

La llegada del italiano sería un impacto mediático para el fútbol argentino, aunque no le traería en principio grandes soluciones en el corto plazo al entrenador Gustavo Alfaro, ya que De Rossi no hizo pretemporada con ningún club desde que finalizó el campeonato con Roma. De hecho, hasta no hace mucho tiempo coqueteó con la posibilidad del retiro.

Boca ya había generado revuelo en 2015 con la contratación del argentino Daniel Osvaldo, en 2015, proveniente de Inter. Al igual que De Rossi, el argentino había jugado en el seleccionado italiano. Eso, sin contar el regreso de Carlos Tevez, a mediados de 2015, tras una gran temporada en Juventus.