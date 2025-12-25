Mercado de pases: el posteo de Hinestroza en el que se imagina cerca de Boca

Los rumores acerca de la salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional y su llegada a Boca crecen con el paso de los días. Y ahora, una publicación del jugador colombiano en sus redes sociales parece sentenciar esta novela en el mercado de pases.

Marino subió una historia en su cuenta de instagram con tres íconos: dos corazones, uno amarillo y uno azul, y un reloj de arena. El posteo parece confirmar un secreto a voces: que Hinestroza está muy cerca de ser jugador del club xeneize, y que solo es una cuestión de tiempo para que se concrete la operación.

El sugestivo posteo de Marino Hinestroza antes de su posible llegada a Boca

Así se efectuaría el pase

Entre el extremo y el equipo xeneize ya hay negociaciones muy avanzadas y que el contrato tendría tres años de duración, hasta 2029. Sin embargo, el tema no se ha cerrado entre Nacional y Boca: la transferencia se realizaría a cambio de cinco millones de dólares para el verde paisa por el ciento por ciento de los derechos deportivos de Marino.

Tres experiencias previas en el exterior

De concretarse la negociación, sería la cuarta experiencia internacional de Hinestroza: estuvo en Palmeiras entre 2020 y 2021, cedido por el América de Cali, aunque sin llegar a jugar ningún partido, aunque alcanzó a estar inscrito para la Copa Libertadores 2021.

En julio de 2022 pasó al Pachuca de México, donde estuvo año y medio, con 46 partidos jugados en todas las competiciones, con dos goles y cuatro asistencias. Luego, en enero de 2024, llegó al Columbus, de la MLS, con un solo semestre en la plantilla, 22 encuentros disputados y dos anotaciones. De allí llegó a Atlético Nacional, que primero lo obtuvo como cedido y luego lo compró, según el portal Transfermarkt, por 1,4 millones de euros.

Marino Hinestroza y un festejo de gol en Atlético Nacional @maarii_angulo

Con Nacional ganó cuatro títulos: dos Copas BetPlay (2024 y 2025), una Liga (2024-II) y una Superliga (2025).Jugó 84 partidos, anotó 11 goles y aportó 14 asistencias. Llegó a estar en convocatoria de Selección Colombia en la eliminatoria para el mundial 2026.

Fuente: El Tiempo de Bogotá (GDA)