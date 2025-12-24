Independiente y un mercado a fuego lento: el futbolista que se va, el que se niega y el que piensan repescar

Independiente finaliza un 2025 que había iniciado a todas luces y que termina envuelto en sombras. La bisagra puede encontrarse en la noche del 20 de agosto, cuando lo que era todo expectativa por la revancha ante U de Chile, en Avellaneda, terminó en escándalo y barbarie. Durísimas sanciones, eliminación de la Copa Sudamericana y un tobogán deportivo que ni la tardía reacción del final de temporada pudo modificar.

Independiente, que sigue con la sequía de títulos locales (no gana uno desde 2002), afrontará un 2026 sin competencia internacional. Con varias deudas por cancelar, el plan de la dirigencia es generar ingresos por alguna venta grande, aunque sin hacer demasiada mella en el proyecto deportivo que encabeza Gustavo Quinteros, el entrenador que llegó en el último tercio de la temporada y que confía en devolver al club a los primeros planos.

Gustavo Quinteros quiere a un Independiente protagonista en 2026

Los dos futbolistas a vender son Felipe Loyola y Kevin Lomónaco. En el caso del chileno, la situación es viable: Santos, de Brasil, realizó una oferta que se acerca bastante a lo que pretende la entidad de Avellaneda (6 millones de dólares) y le propuso al futbolista un suculento contrato. Loyola está decidido a marcharse, pero Independiente quiere sacarle el máximo jugo a la operación, teniendo en cuenta que la mitad del pase pertenece a Huachipato, por lo que no ingresará el total de lo que se acuerde.

El caso de Lomónaco es más complicado. Independiente intenta negociarlo con el Grupo Pachuca, propietario de varios clubes y con el que el club de Avellaneda tiene relaciones muy cercanas en el último tiempo. León de México y Oviedo de España -ambos propiedad del grupo- eran dos destinos posibles. Pero el futbolista -que sabe que en estos próximos cuatro meses se juega la posibilidad de ir al Mundial- no quiere tener que ir a México para luego dar el salto a Europa.

Felipe Loyola seguiría su carrera en Santos ALEJANDRO PAGNI - AFP

La única venta confirmada hasta el momento es la del delantero Nicolás Vallejo a León. El chaqueño, que la última temporada se destacó en Liverpool, de Uruguay, salió a cambio de 2 millones de dólares, aunque 1.150.000 son para cancelar la deuda que el Rojo tiene con Grupo Pachuca por el pase de Luciano Cabral.

La novedad de las últimas horas vuelve a tener como protagonista al mismo grupo empresario: Everton de Chile (también parte del Grupo Pachuca) se lleva a Brian Martínez -ya había tenido un paso por el equipo de Viña del Mar-, a punto de empezar otra pretemporada con Tigre, donde se encuentra a préstamo. El club del norte de Buenos Aires recibirá un buen resarcimiento: el préstamo de Santiago López, de último paso por Rosario Central, que finalmente no hizo uso de la opción de compra. ¿Qué pasó con López, que era una de las grandes promesas cuando apareció en primera división? Actitudes que no gustaron (primero con Carlos Tevez, luego con Julio Vaccari) terminaron por llevar a los dirigentes a buscarle otro destino y esperar una venta.

Santiago López volverá a ser cedido a préstamo, tras la experiencia en Central; su destino sería Tigre Prensa Independiente

La buena noticia para los hinchas de Independiente es que se hará uso de la repesca por Javier Ruiz, delantero que fue figura de Barracas Central (44 partidos, 5 goles, 6 asistencias), donde estaba a préstamo sin cargo desde hace un año y medio. Pese a la reticencia del club de los Tapia, fuentes de Independiente le dijeron a LA NACION que la decisión de la repesca está tomada: “Tenemos que hablar con Chiqui Tapia para arreglarlo, seguramente le demos otro futbolista. Nuestro técnico [por Quinteros] quiere a Ruiz y en Barracas tienen que entender que si no, los hinchas nos matan”, dicen desde Avellaneda. El futbolista a cambio es el extremo Enzo Taborda.

Javier Ruiz (aquí en el partido ante Boca) fue una de las figuras de Barracas Central en la temporada Manuel Cortina

Hay varios futbolistas que han quedado relegados en los planes del director técnico y podrían salir a préstamo. Son los casos de Federico Vera (interesa en Platense, Pablo Galdames y Diego Tarzia (ambos con posibilidades de jugar en el ascendido Gimnasia de Mendoza).

También se trabaja en la continuidad del uruguayo Rodrigo Fernández Cedrés. El volante central termina su préstamo la semana próxima, mismo día en el que finaliza su vínculo con Santos, club que era su propietario. Con el pase en su poder, negocia un contrato que le permita seguir en el Rojo; para Quinteros, es el 5 titular.

En cuanto a incorporaciones, Independiente depende pura y exclusivamente de las ventas. Si no entran dólares, es difícil que pueda reforzarse. Quinteros quiere un centrodelantero para competir con Gabriel Ávalos (se mencionó a Alexis Cuello, de San Lorenzo). En tanto que buscarán un arquero suplente para Rodrigo Rey, tras el fin del préstamo de Blázquez. El apuntado sería Matías Borgogno, surgido de Vélez y que jugó el último año en San Martín de San Juan.