Los bombos de la Copa Libertadores 2026: Boca es cabeza de serie y el áspero camino de Argentinos

La Copa Libertadores 2026 ya empieza a latir. Todavía faltan semanas para que ruede la pelota, pero el mapa del torneo está prácticamente completo: 46 de los 47 clasificados ya tienen su lugar asegurado, las fases preliminares fueron sorteadas el jueves y este domingo quedaron definidos los 28 equipos que ingresarán directamente a la etapa de grupos. Con ese escenario, la Conmebol ya armó los bombos para el sorteo principal, que tendrá un dato saliente para el fútbol argentino: Boca será el único cabeza de serie de nuestro país.

El Xeneize integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking continental. Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras, Peñarol y Nacional, además de Liga de Quito, que aseguró su plaza por Ecuador y vuelve a decir presente en la elite sudamericana.

Flamengo, el campeón defensor Martin Mejia - AP

El Bombo 2 asoma como una zona de amenazas reales. Allí estará Corinthians, flamante campeón de la Copa de Brasil, con un plantel de jerarquía internacional y experiencia copera. También figuran Estudiantes y Lanús, los otros dos representantes argentinos que ingresaron de manera directa como campeones del torneo Clausura y la Copa Sudamericana, respectivamente, además de equipos siempre incómodos como Libertad, Cerro Porteño, Bolívar y Cruzeiro.

Estudiantes, campeón del Clausura 2025 Nicolas Aguilera - AP

Más abajo aparece el Bombo 3, donde quedó Rosario Central, acompañado por clubes con mayor o menor participación histórica en la Libertadores como Junior de Barranquilla, Universidad Católica de Chile e Independiente Santa Fe. Y el Bombo 4, siempre impredecible, tendrá a los debutantes argentinos Platense e Independiente Rivadavia, además de Mirassol (del estado de San Pablo) y los cuatro equipos que llegarán desde las fases preliminares.

Platense, campeón del Apertura 2025 Joaqu√≠n Camiletti - Getty Images South America

BOMBO 1 (entre paréntesis, el ranking Conmebol)

Flamengo (campeón)

Palmeiras (1°)

Boca (4°)

Peñarol (5°)

Nacional (8°)

Liga de Quito (10°)

Fluminense (11°)

Independiente del Valle (16°)

BOMBO 2

Libertad (17°)

Estudiantes (18°)

Cerro Porteño (20°)

Lanús (21°)

Corinthians (22°)

Bolívar (23°)

Cruzeiro (29°)

Universitario (32°)

BOMBO 3

Junior (34°)

Universidad Católica de Chile (35°)

Rosario Central (48°)

Independiente Santa Fe (53°)

Always Ready (64°)

Coquimbo (82°)

Deportivo La Guaira (114°)

Cusco (142°)

BOMBO 4

Universidad Central de Venezuela (179°)

Platense (223°)

Independiente Rivadavia (sin ranking)

Mirassol (sin ranking)

G1 (ganador fase 3)

G2 (ganador fase 3)

G3 (ganador fase 3)

G4 (ganador fase 3)

El complejo camino del Bicho

Ahí, precisamente, está puesta una de las grandes expectativas del fútbol argentino: Argentinos Juniors, que deberá atravesar un camino empinado para meterse en los grupos. El Bicho comenzará en la fase 2, con partidos de ida y vuelta, y su primer escollo será nada menos que Barcelona de Ecuador, un equipo con historia, roce internacional y plantel consolidado.

Argentinos tendrá un duro camino en el repechaje de la Libertadores Fotobaires

Si supera esa instancia, el equipo dirigido por Nicolás Diez se topará en la fase 3 con un desafío todavía mayor: el ganador del cruce entre Botafogo —campeón de la Libertadores 2024— y un representante boliviano que saldrá de The Strongest, Blooming o Nacional de Potosí. Un recorrido áspero, que expone desde el inicio la complejidad del torneo: Argentinos podría enfrentar, en apenas cuatro partidos, a un semifinalista reciente y a un campeón continental.

El calendario ya está definido. La fase 1 comenzará el martes 2 de febrero, la fase 2 se jugará entre el 17 y el 26 de ese mes y la fase 3 se disputará entre el 3 y el 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo, mientras que la competencia arrancará formalmente el 7 de abril. La fase regular se extenderá hasta fines de mayo, con la final programada para el 28 de noviembre en Montevideo.

El Estadio Centenario podría ser la sede de la final de la Libertadores, que se jugará el 28 de noviembre en Montevideo CONMEBOL

De acuerdo al nivel de convocatoria de los dos equipos que lleguen a la gran definición el escenario será el mítico Centenario, el Gran Parque Central (la casa de Nacional) o El Campeón del Siglo (donde juega Peñarol).

Así, la Libertadores 2026 empieza a tomar forma. Con Boca como faro argentino, Corinthians acechando desde el segundo escalón y Argentinos obligado a una travesía de alto riesgo.

Fase 1

E1: Representante de Bolivia (local en la ida) vs. Deportivo Táchira (Venezuela)

E2: Juventud Las Piedras (Uruguay) vs. Universidad Católica (Ecuador)

E3: 2 de Mayo (Paraguay) vs. Alianza Lima (Perú)

Fase 2

C1: E2 (Juventud/U Católica) vs. Guaraní de Paraguay

C2: E1 (Rep. de Bolivia/Táchira) vs. Deportes Tolima (Colombia)

C3: E3 (2 de Mayo/Alianza Lima) vs. Sporting Cristal (Perú)

C4: Representante de Ecuador vs. Argentinos Juniors

C5: Representante de Bolivia vs. Botafogo

C6: Carabobo (Venezuela) vs. Huachipato (Chile)

C7: O’Higgins (Chile) vs. Bahía (Brasil)

C8: Liverpool (Uruguay) vs. Independiente Medellín (Colombia)

Fase 3

Los 8 clubes clasificados en la fase 2 disputarán la fase 3 del torneo de la siguiente forma: los ganadores de la fase 2 disputan partidos de ida y vuelta en llaves predeterminadas:

C1 vs. C8 (G1)

C2 vs. C7 (G2)

C3 vs. C6 (G3)

C4 (Liga de Quito, Barcelona de Ecuador o Argentinos) vs. C5 (The Strongest, Blooming, Nacional de Potosí o Botafogo) (G4)

Jugarán como locales en el primer partido los equipos que tienen menor ubicación en el ranking de clubes de Conmebol al 15 de diciembre de 2025.

Los cuatro equipos vencedores de esa fase se clasifican para la fase de grupos como G1, G2, G3 y G4, e integrarán el Bombo 4 en el sorteo que defina la conformación de los grupos.

Los cuatro equipos eliminados de la fase 3 se clasificarán a la fase de grupos de la Sudamericana 2026.