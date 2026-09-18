Despedida de Messi de la selección argentina: cuándo es y las últimas novedades sobre las entradas

En la próxima fecha FIFA que se llevará a cabo entre fines de septiembre y principios de octubre, la selección argentina disputará tres amistosos: el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el 3 de octubre frente a Burkina Faso en el Monumental y el 6 ante Benín también en la cancha de River. El último encuentro es el que acapara todos los flashes, ya que servirá como despedida de Lionel Messi en el seleccionado albiceleste.

Después de 21 años en los que se convirtió en el futbolista más importante de la historia de la Argentina, ‘Leo’ anunció que ya no vestirá los colores de la Albiceleste. Lo hizo a través de una carta hecha a mano que escribió dos días después de la final del Mundial 2026 y que publicó en sus redes sociales el 31 de agosto. “Quiero comunicarles a todos que me retiro de la selección... Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, aseguró.

La carta de Lionel Messi escrita a mano para anunciar su retiro de la selección argentina Instagram (@leomessi)

Dos semanas después de la noticia que entristeció a todo un país, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, confirmó que el ‘10′ iba a formar de la convocatoria para los próximos amistosos con el fin de “tener la despedida que realmente se merece”. “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, [queremos] invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”, comentó.

El ‘10′ no asistirá a los primeros dos encuentros porque la capacidad de los estadios estará reducida al 50% por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a la AFA. El castigo es por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón tras vencer a la Argentina por 1 a 0, y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo. Ese es el motivo por el cual la despedida de Messi será ante Benín, ya con la posibilidad de que el Monumental esté colmado de hinchas.

Los hinchas tendrán la posibilidad de despedir a Lionel Messi en el estadio Monumental, frente a Benín Gustavo Garello - AP

Aún a falta de la confirmación oficial, las entradas para ese partido histórico se pondrían a la venta a fines de septiembre. Es probable que la metodología sea similar a la de los último encuentros en el país, por lo que se volvería a utilizar Deportick para vender los tickets para los tres amistosos. Los precios comenzarían en $100.000 más el “costo de servicio” que se informará una vez anunciado el evento.

La plataforma requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtiene su entrada digital debe canjearla por una física en las boleterías de un estadio a confirmar. Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web. Es decir que no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.