Después del conflicto con Atlético por su pase a Barcelona, Julián Alvarez rompió con su representante

Más de un mes después del cierre del libro de pases en Europa, la frustrada venta de Julián Alvarez a Barcelona todavía deja consecuencias. El delantero de la selección argentina, que quedó enfrentado con la conducción de Atlético de Madrid después de manifestar durante el Mundial su deseo de jugar en el club catalán, decidió romper con el representante que manejó aquellas negociaciones.

No se trata de un cambio menor: Alvarez decidió cortar una relación profesional que lo acompañaba desde que era adolescente. Fernando Hidalgo estuvo durante toda su carrera profesional junto al cordobés. Es el titular de Hidalgo Sports, la agencia que maneja junto a su hijo Nicolás, y uno de los empresarios con mayor recorrido en el fútbol argentino. A lo largo de los años trabajó con figuras como Juan Sebastián Verón, Pablo Aimar, Hernán Crespo, Diego Milito, Marcelo Salas y Juan Pablo Ángel. Entre sus principales futbolistas actuales aparece Cristian Pavón. Hasta ahora, Alvarez también formaba parte de esa lista.

Julián Alvarez junto a Fernando Hidalgo, su representante desde que tenía 15 años Instagram

La decisión del delantero tiene relación con cómo se manejaron las charlas para su posible pase a Barcelona. Hidalgo le había transmitido a Alvarez que tenía acordado con la conducción de Atlético de Madrid que, ante una oferta importante, tendría las puertas abiertas para continuar su carrera en otro club. Sin embargo, cuando Barcelona avanzó por él, la postura fue muy distinta: Atlético se mostró prácticamente inflexible, fijó una cifra muy alta para negociarlo y la operación terminó cayéndose.

Alvarez quedó muy mal parado frente a los hinchas después de haber expresado públicamente su intención de irse, e incluso perdió terreno en el equipo pese a haber sido una de las figuras de conjunto de Diego Simeone que llegó a las semifinales de la Champions League antes del Mundial. Todavía no fue titular en esta temporada.

Desde que confesó su deseo de partir, se quebró la relación con los hinchas y ahora busca recuperarla dentro de la cancha THOMAS COEX - AFP

“Ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento muchísimo. Le conozco, llevamos tiempo trabajando con él, es una gran persona, pero totalmente confundida, pasando un momento difícil personal y profesional”, había dicho entonces Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club español, en referencia al entorno del futbolista.

Hidalgo, que negoció sus transferencias de River a Manchester City y después de City a Atlético de Madrid, representa a Julián desde que llegó desde Calchín a Buenos Aires, con apenas 15 años, aunque quien compartía con él buena parte del día a día era Sergio Díaz, integrante de la agencia y una persona que con el paso de los años construyó un vínculo casi familiar con el atacante.

Julián Alvarez junto a Sergio Díaz, en 2018, durante sus primeros pasos en la primera de River Instagram

En los últimos días comenzó a circular en España la versión de que Alvarez buscaba nuevo representante. La información terminó de tomar fuerza mientras el delantero estaba en Buenos Aires por la fecha FIFA con la selección argentina. La intención no pasa solamente por elegir quién manejará sus próximos contratos, si no también busca recomponer la relación con Atlético de Madrid, donde tiene vínculo hasta 2030.

Quien tomó a su cargo tanto las conversaciones para terminar la relación con Hidalgo como las gestiones para definir quién manejará su carrera fue Gustavo Alvarez, el papá del delantero. Hubo varios interesados, pero la familia puso como condición prioritaria encontrar a alguien de confianza y con buenas referencias. Y allí empezó a ganar terreno otro cordobés.

Julián fue buscado por Barcelona, Arsenal y Tottenham, tres clubes que podrían volver a la carga en el próximo mercado PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

El elegido sería Javier Pastore, exfutbolista de la selección argentina y actualmente dedicado a la representación. El Flaco, además, trabaja con Enzo Fernández, íntimo amigo de Julián, con quien compartió plantel en River y hoy coincide en la selección.

Pastore lanzó a fines de 2025 su agencia, The Elegant Game, un proyecto que empezó a sumar futbolistas vinculados principalmente con River. Además de Enzo Fernández, tiene entre sus representados a Lautaro Rivero y juveniles del club como Thiago Acosta y Bautista Altamirano. Ese perfil terminó imponiéndose sobre otras firmas de mayor estructura.

Javier Pastore representa a Enzo Fernández y ahora podría sumar a Julián Alvarez a su agencia Instagram

Mientras define ese nuevo capítulo fuera de la cancha, Alvarez todavía intenta dejar atrás todo lo que sucedió en el mercado anterior. No convirtió desde el receso y continúa buscando recuperar tanto su lugar en el equipo como el lazo con los hinchas. Este sábado, cuando Atlético de Madrid visite a Alavés, volvería a comenzar entre los suplentes.

En diciembre, es probable que Barcelona vuelva a la carga por él, como también Arsenal y PSG. Para entonces, ya no sonará el teléfono de Hidalgo. El que puede sonar es el de Pastore.