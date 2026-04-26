Di María publicó un raro posteo con un destinatario incógnito tras la clasificación de Rosario Central

Este viernes Rosario Central apretó un puño con fuerza, aliviado por el objetivo cumplido. Un laborioso 2-1 sobre Estudiantes, de Río Cuarto, implicó la clasificación para los octavos de final del Torneo Apertura. Y le quedó una misión para la última jornada de la etapa regular: escalar lo máximo posible en la tabla para definir en el Gigante de Arroyito los encuentros eliminatorios (hasta ahora, en la primera instancia se cruzará con San Lorenzo). En ese contexto de alegría, Ángel Di María hizo este sábado un posteo raro, entre de protesta y desafiante, que dejó interrogantes.

Extraño, también porque el propio viernes había publicado en su cuenta de Instagram el clásico mensaje posterior un éxito. “+3. Una hermosa familia. Vamos, Central de mi corazón”, escribió tras ingresar en el primer tiempo en Córdoba por una lesión de Gaspar Duarte. Llegó a asistió a Julián Fernández en el segundo gol canalla. Y para el posteo eligió la foto del abrazo grupal que se dio tras ese tanto del juvenil.

Sin embargo, algo pareció quedar pendiente. Como atragantado. Porque el sábado escribió otras líneas y transmitió a sus seguidores más sensaciones alrededor del boleto sacado, pero no con satisfacción. Lo que expuso contuvo un tono casi de provocación, fue redactado como con bronca acumulada. “Nos quieren ver abajo, pero de abajo venimos sin presión y sin miedo. Vamos Central. Viajes, partidos, cansancio, partido, viaje, cansancio partido y así seguimos. Pero un guerrero no afloja no se rinde y sigue por cada objetivo como siempre. Orgulloso de nosotros”, tipeó, con unos corazones azules y amarillos como remate de la comunicación.

Lo que no queda claro es a quién alude Di María con eso de “nos quieren ver abajo”. Alguien que está en contra de Rosario Central, al parecer, más allá del adversario de turno. Nadie olvida, por cierto, que el campeón del mundo concentra polémica por fallos arbitrales favorables durante el torneo Clausura y, sobre todo, por la adjudicación del título de “campeón de Liga” a Rosario Central con la competencia ya concluida.

Desde la semana previa al clásico ganado contra Newell's en Parque de la Independencia el 1 de marzo, Di María no se siente cómodo físicamente, una cuestión que bien puede estar relacionada con sus líneas en redes sociales. Liga Profesional

Ahora bien, el mensaje presenta otra insatisfacción más adelante. Hace mella en el día a día, en lo futbolístico, el sacrificio, la logística. “Viajes, partidos, cansancio, partido, viaje, cansancio partido y así seguimos”. ¿Cuestionamiento a quienes organizan el fútbol? No parece: con AFA hay buen vínculo, y casi por extensión, con Conmebol (el club disputa la Copa Libertadores). ¿Se trata entonces de una bala dirigida a alguien del club? ¿Es la continuidad del reto a quienes quieren “ver abajo” a Rosario Central? Todo en el aire.

La foto escogida para el texto del sábado volvió a ser la del festejo del gol de Fernández, en la que corre en grupo a Enzo Copetti, Franco Ibarra, el propio Fernández y Jaminton Campaz. Un motivo de complacencia que contrasta con la queja escrita. Que a su vez se contrapone con su recuperación, tras varias semanas de padecer una molestia muscular que lo alejó de algunos encuentros. La queja por el trajín carece de un destinatario claro, como el resto del mensaje. Una situación de inal abierto, como el propio torneo Apertura.