Diálogo, viajes y promesas: cómo hizo Gianni Infantino para cambiar críticas por apoyos y encaminarse a la reelección en la FIFA

Luego de vivir su peor crisis al frente de la FIFA por la oposición generalizada a su proyecto de privatizar el Mundial, Gianni Infantino se encamina a la reelección. En dos meses, el dirigente ítalo-suizo de 56 años neutralizó la avanzada opositora e hizo un trabajo de hormiga: visitó países recónditos, llenó su perfil de Instagram de posteos con líderes de asociaciones nacionales y recompuso relaciones. Además, dejó por escrito su intención de distribuir las millonarias reservas que tiene la entidad madre del fútbol mundial. Justo lo que le pedían los antagonistas europeos y norteamericanos, que se quedaron a mitad de camino: no buscaron el voto de confianza en el Congreso -que podría haber destituido al presidente mediante un mecanismo previsto en el estatuto-, ni armaron a un candidato opositor.

Por el contrario, los países enfrentados al presidente de la FIFA se desarmaron. Desaprovecharon la ventana de oportunidad que les abrió el malogrado proyecto de abrir la Copa del Mundo a los capitales privados -ya descartado por el propio Infantino- y debieron recalcular luego de anunciar un boicot al Mundial femenino Sub 20 que organizaba uno de sus países miembro, Polonia. Así, el tablero de cara a las elecciones del próximo 18 de marzo en Rabat (Marruecos) luce más despejado que nunca para el calvo presidente, que este jueves tuvo un baño de masas en la Isla de Sal (Cabo Verde), al inaugurar la conferencia estratégica de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto a Patrice Motsepe (presidente de la Confederación Africana) y a Mario Semedo, presidente de la Federación de Cabo Verde @CAF_Online

¿Cómo hizo Infantino para abortar un movimiento que amenazaba con llevárselo puesto desde las entrañas mismas de la FIFA? Por un lado, eyectó de sus cargos a quienes no comulgaban con su pensamiento: el jefe de operaciones Kevin Lamour y el principal asesor del presidente, Carlos Cordeiro. Luego, llamó a una reunión de urgencia en Rabat, en Marruecos, y juntó a sus principales empleados para contarles la estrategia a seguir: el diálogo por encima de todo. Nada de confrontaciones, ni en público ni en privado. Y una palabra clave: armonía.

Infantino, entonces, comenzó con su tour por el mundo. Más allá de sumar millas a todas las que ya tiene, buscaba recuperar los apoyos perdidos tras ese gran gol en contra llamado Fifa Forward Enterprise (FFE), tal el nombre de la compañía que iba a ser abierta a capitales privados y gestionaría los contratos de las Copas del Mundo en caso de que la iniciativa fuera aprobada. Pero ante la reprobación generalizada, Infantino comenzó con el plan reconquista.

Otros tiempos: Infantino y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, hoy enfrentados Christophe Ena - AP

Sus últimas fotos en Instagram son una muestra gratis del tour: visitó Chequia por primera vez desde que preside la FIFA. Y de allí, a Cabo Verde sin escalas. Ya en territorio africano, Infantino sintió este jueves que todo valió la pena: porque ante 52 de los 54 presidentes de la CAF, el continente le dio su apoyo unánime para las próximas elecciones. La cifra equivale al ¡25%! de todo el padrón habilitado para votar (211 países). “La postura se tomó luego de discutir todo lo que salió en los medios. Es unánime y sin condicionantes. Lo es por el compromiso que Infantino [Gianni] ha tenido con el fútbol africano”, dijo el doctor Patrice Mostepe, regente de la CAF y anfitrión de la reunión en Cabo Verde. Todos aplaudieron. Infantino agradeció.

Su cerebro no paraba. Sabía que estaba cerca de lograr el objetivo de continuar en el cargo, algo que hasta hacía un tiempo parecía una utopía. En simultáneo, a Infantino le llegaron noticias desde Berlín (Alemania), donde estaban reunidos los 55 países de la UEFA. Allí, el presidente de la confederación continental, el esloveno Aleksander Čeferin, anunció que el año próximo se presentará a la reelección. Infantino tachaba entonces a uno de los posibles desafiantes para su corona.

Gianni Infantino kicks off FIFA Football for Schools on first visit to Czechia 🇨🇿



⚽️ FIFA President attends ceremony at Czech Football Association (FAČR) headquarters to launch the initiative that teaches schoolchildren life skills through football

⚽️ Mr Infantino holds talks… pic.twitter.com/4UGkTPgHFM — FIFA Media (@fifamedia) October 8, 2026

Según la UEFA, la decisión del actual presidente llegó luego de recibir “apoyo unánime” por parte de los países miembro. “Quiero agradecerles por la confianza”, dijo Čeferin en un comunicado publicado por la UEFA. “Enfrentamos desafíos extraordinarios en los últimos años. Y lo hicimos como un solo equipo. Hay trabajo importante por delante, y por eso acepté su pedido [de continuar]. Mi ambición sigue siendo la misma: mantener unido al fútbol europeo, fortalecer nuestro juego y dejar lista a la UEFA para la próxima generación”, postuló el dirigente esloveno.

Con el máximo dirigente de la UEFA fuera de la carrera eleccionaria, los reflectores apuntaron entonces al presidente de la Concacaf, la confederación de América del Norte, Central y el Caribe, el canadiense Victor Montagliani. El diario inglés The Guardian informó este jueves que el dirigente les comunicó a los 41 países que integran la Concacaf que su intención es presentarse a la reelección. Eso lo invalidaría como candidato a la presidencia de la FIFA.

Así, Infantino tuvo tres grandes noticias en un mismo día: tiene todos los votos de África, que lo apoya en forma unánime, y los dos máximos opositores a su gestión optaron por mantener su trabajo actual en lugar de desafiarlo. Ahora, al presidente de la FIFA sólo le queda esperar hasta el próximo 18 de noviembre: ese día se sabrá si hay algún postulante opositor a su gestión. Todo parece indicar que no. Y si llega a haberlo, no tendría los votos para ganar la elección.

El canadiense Victor Montagliani, presidente de la Concacaf Omar Vega - Getty Images North America

El mapamundi de la pelota

Conviene ir por partes. Europa parece ser el único continente con mayoría de opositores. Aunque esa vertiente no llegaría al 100%. Infantino, de hecho, estuvo en las últimas semanas en países como Letonia o Polonia que, si bien apoyan la reelección de Čeferin, no se pararán en la vereda opuesta al presidente de la FIFA. Una cosa es el continente y otra, distinta, el mundo.

En Sudamérica, la Conmebol puede jactarse de ser 100% infantinista. Claro que son apenas 10 países, el 5% del electorado y, por más que entre ellos estén dos potencias como Argentina y Brasil, no definen la elección del próximo 18 de marzo en Rabat. Sí es cierto que en el fútbol sudamericano nunca hubo grietas ni posturas dispares: todos están -y estuvieron- con Infantino.

Tapia, Domínguez e Infantino durante la final de la Champions en Budapest

Asia, una confederación que cuando surgió lo del FIFA Forward Enterprise criticó con dureza a Infantino e incluso hubo países que le retiraron su apoyo, empieza a menguar en las críticas. El jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa (Bahréin) le mandó una carta al presidente de la FIFA en un tono mucho más conciliador que hace unos meses.

En el documento, publicado por The Athletic, Salman sugiere: “Deberíamos analizar si los organismos existentes tienen responsabilidades lo suficientemente claras, si el reparto de competencias entre ellos es adecuado y si los mecanismos de control y equilibrio necesarios funcionan eficazmente tanto en la práctica como sobre el papel”.

Y agrega: “Existe una experiencia y unos conocimientos considerables tanto en las confederaciones como en la propia FIFA; por ello, considero que este proceso debería ser impulsado por las propias instituciones futbolísticas, en lugar de externalizarse a un tercero”. Esta postura más medida y menos crítica coincide con la actitud de países como Qatar o Arabia Saudita, que abandonaron la beligerancia inicial y bajaron varios tonos. A punto tal que varios apoyarían a Infantino. Es más, la Unión de Asociaciones Árabes de Fútbol (UAFA, en inglés) ya se expresó a favor del presidente de la FIFA. Se trata de una organización regional, creada en 1974, que incluye a 12 países asiáticos y 10 africanos.

🗣️ Infantino veut répondre aux inquiétudes avec “les bras ouverts, le cœur ouvert, l’esprit ouvert”#beINSPORTS pic.twitter.com/1PNR90hOSx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 8, 2026

Queda Oceanía, pero se trata de una confederación históricamente aliada de Infantino, que además se beneficiaría del nuevo e incrementado reparto del dinero de la FIFA. Así, en el poroteo de los votos, el actual presidente tiene todas las de ganar. Y no aparece en el horizonte ningún peso pesado capaz de robarle el cinturón. Čeferin y Montagliani ya se bajaron. Si el 18 de noviembre no se presenta nadie, Infantino habrá ganado antes de tiempo.

¿Cómo lo hizo? El propio presidente de la FIFA dio la receta este jueves en Cabo Verde, y ante un auditorio de dirigentes y entrenadores que lo aclamaba: “El diálogo es la base de todo”, postuló. Y completó: “Cuando estás en un viaje, a veces aparecen los problemas. Y los tenemos que abordar. Lo hacemos, como dijo Mario Semedo [el presidente de la federación caboverdiana], con el espíritu del diálogo, de los brazos abiertos, con el corazón y la mente también abiertos. Siempre podemos ser mejores y hacerlo mejor”. Infantino sabe que lo más probable es que no tenga rival. Y que la reelección sea un hecho.