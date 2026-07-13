Días y horarios de las semifinales del Mundial 2026

De las 48 selecciones que comenzaron el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, solo cuatro siguen en carrera por el título y protagonizarán esta semana los dos partidos de las semifinales: Francia, España, Inglaterra y la Argentina.

La instancia que definirá los dos equipos que pelearán por el título el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey comenzará con el choque entre franceses y españoles, programado para este martes a las 16 (hora argentina) en el estadio de Dallas. Al día siguiente, a la misma hora pero en Atlanta, ingleses y argentinos se verán las caras en otro cotejo.

La selección argentina fue la última que se clasificó a las semifinales, con una victoria sobre Suiza Charlie Riedel - AP

Cronograma de la semifinales del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Francia vs. España – Martes 14 de julio a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas.

– Martes 14 de julio a las 16 en el AT&T Stadium de Dallas. Inglaterra vs. Argentina – Miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

De los semifinalistas, todos saben lo que es levantar el trofeo más preciado a nivel de selecciones. El más ganador es la Argentina, con tres títulos: Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022. Luego aparece Francia, con dos consagraciones: Francia 1998 y Rusia 2018. Por último, tanto España como Inglaterra se consagraron campeones apenas una vez: los españoles en Sudáfrica 2010 y los ingleses en Inglaterra 1966.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Semifinal 2 – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Ganador Semifinal 2 – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Así fueron los cuartos de final

La ronda de ocho equipos comenzó con el triunfo del conjunto galo sobre Marruecos 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Su rival será la Furia Roja, que se impuso a Bélgica 2 a 1 en Los Angeles con tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los belgas.

En la parte baja del cuadro, el primer equipo en instalarse en semifinales fue Inglaterra, que se impuso a Noruega 2 a 1 gracias a un doblete de Jude Bellingham. Andreas Schjelderup convirtió el tanto de los Vikingos Rojos. Luego, la albiceleste también necesitó del alargue para derrotar a Suiza 3 a 1. En los 90′ igualaron 1 a 1 por los tantos de Alexis Mac Allister de cabeza y de Dan Ndoye. En el agregado, la selección sudamericana inclinó la balanza a su favor con un golazo de Julián Alvarez y otro tanto de Lautaro Martínez.

De los 48 clasificados para la edición más extensa de la historia de la Copa del Mundo, ya quedaron eliminados 44: República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita, Irán, Sudáfrica, Japón, Alemania, Países Bajos, Costa de Marfil, Suecia, Ecuador, República Democrática del Congo, Senegal, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Austria, Argelia, Australia, Cabo Verde, Ghana, Canadá, Paraguay, Brasil, México, Portugal, Estados Unidos, Egipto, Colombia, Marruecos, Bélgica, Noruega y Suiza.

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la FIFA con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.