En siete partidos disputados por la fecha inaugural de la Premier League, el arquero que peor la pasó fue Emiliano “Dibu” Martínez. Tan flojo fue el arranque que por primera vez le convirtieron cinco goles en las cuatro temporadas que lleva en Aston Villa, vapuleado 5-1. Sufrió en carne propia la combinación entre la endeblez defensiva de su equipo y la expansión ofensiva de Newcastle, que ya fue la revelación en el curso anterior al clasificarse a la Champions League después de 20 años.

Emiliano Martínez solo puede mirar cómo la definición de Barnes se convierte en el quinto gol de Newcastle Stu Forster - Getty Images Europe

Diecisiete remates (13 al arco) fue el bombardeo que soportó el guardavalla del seleccionado argentino. La inseguridad en la última línea se incrementó con la lesión de uno de los zagueros más confiable, Tyrone Mings, reemplazado a los 30 minutos con un preocupante lesión en la rodilla. Lo reemplazó el español Pau Torres, refuerzo incorporado en este mercado, a quien el entrenador Unai Emery conoce de su paso por Villarreal. En la semana, Aston Villa ya había tenido una baja de peso con Emiliano Buendía, que sufrió la rotura de ligamentos en una rodilla.

Al borde la expulsión

El cruce de Dibu Martínez y Miguel Almirón. pic.twitter.com/Slr1DNsAxq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 12, 2023

Más allá de la dura derrota, Dibu no fue responsable directo con algún error en ninguno de los tantos. Es más, evitó algún otro con siete atajadas. La jugada que lo dejó más expuesto no fue un gol, sino una salida que lo puso al borde la expulsión. El encuentro estaba 2-1 y se disputaba el octavo minuto de los 10 adicionados en la primera etapa. El paraguayo Miguel Almirón, ex-Lanús, fue a buscar un pase al vacío sobre la derecha. Dibu salió precipitadamente del arco y al ser eludido por Almirón lo agarró a la altura de un hombro. Recibió la tarjeta amarilla, no fue expulsado con roja directa porque un compañero venía cerrando por el centro.

Lo más destacado de Newcastle 5 - Aston Villa 1

Newcastle, comprado hace un par de años por un fondo soberano del gobierno de Arabia Saudita, es un equipo en continua evolución. Para esta temporada se reforzó con Sandro Tonali, un mediocampista llegado de Milan por 64 millones de euros que le asegura despliegue, un box to box, con características que deberían asegurarle una rápida adaptación al fútbol inglés. El italiano dejó su sello enseguida, a las seis minutos, con el 1-0, al llegar por sorpresa para conectar un centro desde la izquierda.

Aston Villa finalizó en el séptimo puesto en la anterior Premier y consiguió la clasificación a la Conference League, la tercera copa en importancia de la UEFA. Venía de una pretemporada con un par de resultados interesantes, con victorias sobre Lazio y Valencia. Además de Pau Torres, contrató a Moussa Diaby, por 55 millones de euros para Bayer Leverkusen, y al volante Youri Tielemans. Las ausencias prolongadas de Buendía y Mings seguramente lo obligarán a incursionar en el mercado.

En cuanto a “Dibu” Martínez, tras completar tres temporadas, puso expectativas en lograr una transferencia a un equipo que le permita cumplir su sueño de disputar la Champions League. Un salto en su carrera de club, tras haber alcanzado los más altos objetivos con el seleccionado argentino.

