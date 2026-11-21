Emiliano “Dibu” Martínez regresó este sábado al arco del Chelsea tras la fractura de mandíbula que sufrió el 17 de octubre y la pasó mal. El arquero, que había vuelto a jugar el pasado martes con la selección argentina en la goleada en un amistoso ante Costa Rica, volvió a la titularidad en los Blues y recibió cuatro goles en la dura derrota por 4-1 ante Leeds, por la fecha 11 de la Premier League.

El marplatense se había lesionado en el triunfo de su equipo por 2-0 ante Everton, cuando salió a interceptar un centro, chocó con Jarrad Branthwaite y quedó tendido en el césped. Aunque la recuperación le demandaba entre 40 y 60 días, mucho antes volvió a entrenarse, con la ayuda de una máscara de fibra de carbono, y sin ese elemento jugó en la selección y en la vuelta a Inglaterra. Pero hoy, las sensaciones fueron dolorosas no en el cuerpo, sino en el resultado.

La decepción de Emiliano "Dibu" Martínez en la caída por 4-1 de Chelsea como local ante Leeds por la Premier League Jasper Wax - Getty Images Europe

En Stamford Bridge, el partido mostró inicialmente al local en dominio de la situación y se puso al frente a los 25 minutos, con un gol del neerlandés Emanuel Emegha, en el que Martínez inició la jugada con un pelotazo largo. Hasta ahí, Dibu sólo había visto el peligro a los 18, cuando Dominic Calvert-Lewin conectó de cabeza un centro desde la derecha de James Justin y lo devolvió el travesaño.

Lo que siguió fue casi un vendaval. Tres minutos después, el suizo Noah Okafor anotó el primero de sus dos goles en el encuentro con una definición cruzada para que se vayan al descanso 1-1, en medio de otras llegadas en las que el visitante estuvo cerca de aumentar. Incluso, un tanto resultó inválido por una posición adelantada.

El vuelo de Emiliano "Dibu" Martínez no es suficiente para llegar a la pelota lanzada por Dominic Calvert-Lewin que se estrellará en el travesaño durante el primer tiempo de Chelsea - Leeds, por la Premier League DANIEL HAMBURY - EPA

En la segunda etapa, Leeds fue el protagonista del partido. Primero, el árbitro Michael Oliver sancionó un penal por una mano dentro del área de Morgan Rogers, con el suspenso de la verificación del VAR. Calvert-Lewin engañó al arquero y resolvió al lado inverso al que se lanzó para darle la ventaja a su equipo.

En la desesperación, Chelsea se desmoronó. Llegó el otro gol de Okafor para el 3-1 y las cifras definitivas, ya en el descuento, llegaron con una muy buena acción de Brenden Aaronson, que aceleró por derecha, enganchó entre dos defensores y definió entre las piernas de Dibu, que tuvo una floja respuesta. Todo era lamento. Para Martínez y para los Blues, que siguen cayendo en la tabla de posiciones.

Con 16 puntos, Chelsea aparece en la octava posición en medio de la disputa de la jornada, lejos del líder Arsenal (27) -juega en la noche inglesa- y ahora, incluso, por debajo del Leeds, que trepó al sexto puesto gracias a sus 17 unidades.

Previamente, una de las rachas de victorias más largas en la historia del fútbol inglés había llegado a su fin. Manchester City acumulaba 20 triunfos consecutivos sobre Fulham desde 2012 y sólo pudo rescatar un empate 1-1 esta vez ante el club londinense.

Fue un partido en el que Erling Haaland gritó un gol que finalmente no fue convalidado por el juez porque se consideró que el noruego le había cometido falta al arquero, al que se le escurrió la pelota. El VAR no intercedió para concederlo y quedó la polémica instalada. Una más.

¡POLÉMICA EN EL ETIHAD! Haaland marcaba el empate del Manchester City ante Fulham, pero el árbitro tras sancionar falta contra el arquero Leno.



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Al final, algunos abucheos acompañaron la retirada de los Citizens en el Etihad Stadium, debido a que la racha del City sin ganar en la liga se extendió a cuatro partidos, después de un inicio arrollador con siete victorias consecutivas, justo antes de que el club fuera declarado culpable de infringir a gran escala las normas financieras, lo que deja su futuro envuelto en incertidumbre.

Además, Tottenham venció al Ipswich por 2-0, tras un gol y una asistencia del joven de 18 años Luca Williams-Barnett en su primer partido como titular; Bournemouth escaló al cuarto puesto al vencer por el mismo marcador al Nottingham Forest; el primer encuentro de Thomas Frank como entrenador del Crystal Palace terminó en una derrota por 3-2 en Coventry y firmaron un empate 0-0 Aston Villa y Sunderland.