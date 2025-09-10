Dibu Martínez y el desafío de volver a Aston Villa para ganarse a los hinchas y a su entrenador

Luego de jugar los dos últimos partidos de eliminatorias como titular, Emiliano Dibu Martínez vuela a Inglaterra para reintegrarse en Aston Villa, su club en la Premier League. Los últimos diez días fueron una especie de remanso para el arquero marplatense, que estrenó sus 33 años en el predio Lionel Messi de Ezeiza. Un día antes de viajar, y tras tensar la cuerda con la directiva de su club, se había caído la chance de pasar a Manchester United. Los Diablos Rojos prefirieron al belga Senne Lammens, del Amberes. Más joven (23 años) y, sobre todo, más barato. Martínez se quedó sin el pan -no lo vendieron- y sin la torta: de capitán y titular indiscutido, vio la derrota contra Crystal Palace (3-0) en el banco de suplentes. En su lugar atajó un recién llegado, el neerlandés Marco Bizot.

“¿Dónde está Emiliano Martínez?“, le preguntaron al entrenador español luego de aquel partido. ”Bizot. Marco Bizot", respondió. Esas fueron sus únicas palabras cada ve que lo consultaron por su ¿ex? arquero. Al DT no le gustó que el futbolista argentino quisiera forzar su salida a Manchester United. Y que el último día del mercado de fichajes -1° de septiembre- estuviera en el campo de entrenamiento del equipo con la cabeza en otro lado. “El 1° de septiembre, día límite de fichajes, estaba sentado en el campo de entrenamiento del Villa esperando una llamada del Manchester United que nunca llegó. El personal se sorprendió al verlo, considerando que debía volar a Argentina más tarde ese mismo día“, explica The Athletic en una larga nota sobre el futuro del arquero argentino en el club de Birmingham.

Emiliano "Dibu" Martínez celebra luego de un triunfo con la camiseta de Aston Villa, su club en Inglaterra David Davies� - PA Wire�

De acuerdo con ese medio, “Villa quiere reparar los daños, pero desconoce cómo reaccionará Martínez a su regreso. Allegados a Martínez afirman que no tendrá problemas, pero que necesita superar la decepción y la vergüenza de no haber conseguido un traspaso". En este sentido, la concentración con sus compañeros-amigos de la selección fue un descanso para su cabeza. Titular en el 3-0 a Venezuela y el 0-1 ante Ecuador, Dibu terminó en Guayaquil con el brazalete de capitán que también usaron en ese partido Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul.

El culebrón Dibu ameritó una consulta a Lionel Scaloni en la previa del partido con Venezuela. “A Emiliano lo vi bien. Al final no se hizo su pase, pero estaba de cumpleaños [cumplió 33 el 2 de septiembre] y lo vi alegre, lo vi bien. Lógicamente, habrá tenido ilusión de jugar en Manchester United como se decía, pero es un chico positivo que ya está pensando en nosotros y a la vuelta en su club, que es en lo que tiene que pensar. Pero lo vi bien”, dijo el DT antes de jugar con Venezuela.

El español Unai Emery, entrenador de Aston Villa, el equipo de Dibu Martínez ADRIAN DENNIS - AFP

Sobre una eventual pérdida de minutos en el club -Emery dio a entender que lo prefiere a Bizot y para eso lo contrató en este mercado de pases-, Scaloni agregó: “Vamos a esperar a ver si pasa, que pierde continuidad. Para qué me voy a preocupar desde ahora, para qué me voy a adelantar. Es verdad que nos interesa que jueguen. Entiendo que si se quedó, seguirá todo normal, pero no es una decisión mía. Ya veremos qué es lo que pasa...”, dijo Scaloni.

¿Qué pasará, entonces, cuando Dibu regrese a Villa Park? “El futuro de Martínez fue un tema de discusión en el vestuario durante todo el verano. Era un secreto a voces que quería irse, comunicándoselo tanto a sus compañeros como al personal”, asegura The Athletic en su artículo. Y cita a una fuente de un club rival de Aston Villa en la Premier League: “Aunque da mala imagen, para Emi, la hinchada, Unai Emery y la ambición del club, no es bueno que un jugador importante quisiera marcharse desesperadamente a otro club que ni siquiera jugará las copas de Europa”, dice el informante.

La fuente continúa: “Se han traspasado algunos límites que no concuerdan con las últimas dos temporadas con Unai. Pero volverá a jugar de inmediato. El fútbol es un sector voluble y él es claramente mejor que Marco Bizot, así que a nadie le conviene que no juegue. Cuánto tiempo se quedará ahora es una incógnita”. Sobre la permanencia de Martínez en Birmingham, dos datos: por un lado, el contrato del marplatense con su club rige hasta el 30 de junio de 2029. Por el otro, antes de que se conociera el interés de Manchester United, el arquero fue sondeado desde Arabia Saudita. Ni siquiera entró en números. Esa historia podría tener otro final cuando, a fin de año, se abra de nuevo el mercado de pases.

Según The Athletic, “Los observadores más atentos creen que Martínez tendrá que mostrar arrepentimiento para que lo acepten de nuevo. Le espera una difícil tarea para ganarse el apoyo de la hinchada”, avizora el medio estadounidense. Y añade: “Sin embargo, otras personas cercanas al vestuario están encantadas con la permanencia de Martínez. A pesar de un descenso en su rendimiento en la temporada anterior, su calidad es indiscutible. El año pasado ganó su segundo Trofeo Yashin, otorgado al mejor arquero del mundo”.

Hay más variables: según la prensa inglesa, Martínez tiene uno de los sueldos más altos del plantel. Y Aston Villa está inmerso en una negociación con la Premier League y la UEFA para adecuar sus salarios. El futuro del “Dibu” estaba en otro lado y por eso hasta se había despedido de la hinchada. Sin embargo, Manchester United primero ofreció un préstamo y, luego, estuvo lejos de la cifra pedida por el Villa. Por eso, el “Dibu” tendrá que quedarse a pelearla. “Idealmente, solo se necesita una actuación excepcional de Martínez para convencer a los escépticos. Un cambio de actitud y una mente más centrada disiparán cualquier duda que puedan tener Emery y sus asesores sobre la posibilidad de que juegue Martínez”, sentencia The Athletic. Pase lo que pase en Birmingham, al “Dibu” siempre le quedará la Argentina.