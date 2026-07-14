Didier Deschamps, de frente: toda la presión para España y el próximo reposo del guerrero

Didier Deschamps, el seleccionador francés, minimizó la atención sobre su equipo en el partido contra España, previsto para este martes, por las semifinales del Mundial. Se centró en el equipo rival y en Lamine Yamal: “Puede marcar la diferencia, pero España tiene muchos otros jugadores que pueden hacerlo”.

En la charla de prensa oficial antes del partido, en el Estadio de Arlington, cerca de Dallas, Deschamps confirmó que sigue considerando a España favorita para ganar el Mundial, luego de haber perdido contra la Roja en los dos últimos enfrentamientos, en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1) y el año pasado en la Liga de Naciones (5-4).

Didier Deschamps, en la última práctica Julio Cortez - AP

“Salvo lo que pasó en el primer partido (0-0 contra Cabo Verde), España ha demostrado su calidad. No es por meter presión a Luis (de la Fuente, seleccionador español) diciendo que la gente espera mucho de su equipo, pero ataca bien y sólo ha recibido un gol”, sostuvo el entrenador, de 57 años.

“Puede ser un partido espectacular por la calidad ofensiva de los dos equipos, pero creo que tanto Luis como yo también pensamos en cómo defender”, añadió.

Elogió al crack español. “Lamine Yamal puede marcar diferencias, pero España tiene otros jugadores que pueden hacerlo... y nosotros también tenemos jugadores que espero que mi amigo Luis esté pensando en cómo pararlos. España basa su juego en la posesión de la pelota para meter presión al contrario y procurarse ocasiones de gol. Pero nosotros también necesitamos el balón para crear problemas al rival”, analizó el conductor, que asumió como director técnico de la selección de Francia el 8 de julio de 2012.

Didier Deschamps mantiene una relación entrañable con Kylian Mbappé Matt Slocum - AP

Preguntado por Kylian Mbappé, que recibió un golpe en el tobillo derecho en el último partido contra Marruecos, Deschamps aseguró que “está bien, al 100%”.

Sobre las últimas derrotas contra España, el técnico, al que le quedan dos partidos como seleccionador francés, ya que abandonará el cargo luego de este Mundial, se limitó a decir que “lo pasado, pasado está”. Y advirtió: “Lo que me interesa es mañana”.

Antes del seleccionador habló el centrocampista del PSG, Warren Zaïre-Emery, que al igual que el entrenador, no quiso centrarse en la figura de Lamine Yamal, pese a que la mayoría de preguntas estuvieron centradas en el habilidoso extremo del Barcelona.

Dernière séance avant la demi-finale de demain face à l’Espagne ! ⏳ pic.twitter.com/xS3LjKxQKu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026

“Lamine tiene una calidad extraordinaria; puede regatear, tirar o pasar, pero el fútbol es ante todo un deporte colectivo y más que hablar de Lamine hay que hablar de una España que tiene jugadores de clase internacional en todas las líneas, al igual que nosotros”, dijo. Preguntado por la motivación de Mbappé por enfrentarse con España, Zaïre-Emery hizo un paso de comedia. “Es un jugador extraordinario y en estos partidos siempre responde. No creo que tenga ganas de perder y que le tomen el pelo al volver a España”.

Más allá de las palabras, Deschamps puso el foco en el presente en una reciente entrevista concedida a la FIFA, en la que también dejó una de las frases más reveladoras sobre su futuro profesional. El técnico francés, que afronta su cuarta Copa del Mundo como seleccionador, evitó cualquier tipo de especulación sobre su continuidad tras el torneo.

“No me pregunten qué haré después del Mundial porque ni yo mismo lo sé. Ahora bien, haga lo que haga, estará bien”, contó, con picardía. Una declaración que refleja la incertidumbre sobre el final de una etapa que va a cerrar tras más de una década al frente de los “Bleus” y con Zinedine Zidane como su posible sucesor.

Le Sélectionneur de l'Équipe de France évoque le grand défi qui attend les Bleus en demi-finale de la Coupe du monde face à l'Espagne 🇪🇸 pic.twitter.com/HDTPscYWgz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 13, 2026

Más allá de su futuro, Deschamps insistió en su filosofía de trabajo, centrada en el presente competitivo: “A mí solo me importan el presente y el futuro. Sinceramente, es lo único que cuenta”. En esa línea, recordó que los éxitos pasados ya no influyen en su día a día: “Las de 1998 y 2018 son historia y nadie podrá borrar lo que ocurrió”.

Con Francia nuevamente entre las favoritas, liderada por figuras como Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, Deschamps rebaja la euforia. El recuerdo de lo que decía hace un puñado de semanas cobra mayor valor. “Formamos parte del grupo de 10, 12 selecciones que aspiran a ser campeonas… pero una sola llegará hasta el final”.

Francia está a un partido de conseguirlo, una vez más.