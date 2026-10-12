Saltar al contenido principal
LA NACION

Diego Simeone, antes de recibir a Manchester United: el crecimiento de Julián Alvarez y el liderazgo de Cuti Romero

El DT de Atlético de Madrid valoró la evolución del delantero pese a no anotar goles

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Diego Simeone, DT de Atlético de Madrid, durante un ensayo del equipo antes de recibir a Manchester United en Madrid, por la Champions League
Diego Simeone, DT de Atlético de Madrid, durante un ensayo del equipo antes de recibir a Manchester United en Madrid, por la Champions LeagueOSCAR DEL POZO - AFP

Atlético de Madrid venció 2-1 el último sábado a Alavés, de visitante, con un gol de Cristian Cuti Romero a tres minutos del final. El agónico éxito colocó al Aleti en la segunda posición de la liga española, a cinco puntos del líder, Barcelona (19, contra 24). Pero el equipo colchonero no tiene descanso, ya que este martes recibirá a Manchester United, en el estadio Metropolitano, por la Champions League. “El equilibrio, defensivo u ofensivo, siempre nos ha fortalecido y cuando el equipo trabaja en equipo siempre conseguimos cosas importantes”, expresó este lunes el entrenador, Diego Simeone, en la habitual rueda de prensa previa a los partidos.

Diego Simeone durante la rueda de prensa de este lunes, en Madrid, a pocas horas del duelo ante Manchester United por la Champions League
Diego Simeone durante la rueda de prensa de este lunes, en Madrid, a pocas horas del duelo ante Manchester United por la Champions LeagueOSCAR DEL POZO - AFP

Romero y Julián Alvarez fueron dos jugadores a los que el Cholo se refirió. Sobre la Araña, que vivió un mercado de pases conflictivo -finalmente no emigró al Barça- y todavía no pudo anotar goles en el club en lo que va de la nueva temporada, Simeone valoró su crecimiento. “Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol, no solamente él”, apuntó el DT argentino.

Y prosiguió: “Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que sólo el gol. Hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado (sobre Alavés) y, bueno, esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver”.

Julián Alvarez tratado de gambetear a su compatriota de Alavés, Nicolás Valentini, el último sábado
Julián Alvarez tratado de gambetear a su compatriota de Alavés, Nicolás Valentini, el último sábado ANDER GILLENEA - AFP

A propósito del otro cordobés, de Cuti Romero, Simeone había dicho hace algunos días: “Son dos años que estamos detrás de él, también hace dos años que quería venir”. Y amplió: “El club hizo un gran esfuerzo este año para poder contar con él y nos está dando lo que necesitamos de su lado”.

El defensor central, nuevo capitán de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi, está convirtiéndose en un líder de Atlético de Madrid y en el mejor sostén para sus compañeros desde la última línea. El defensor se asentó en la titularidad desde que actuó el 9 de septiembre, en la derrota 2-1 contra Liverpool, en la primera jornada de la Champions League. “Tiene mucha personalidad y jerarquía y lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”, añadió Simeone. “Es un jugador con mucha experiencia. Es muy bueno poder jugar a su lado”, apuntó el defensor eslovaco del Aleti, David Hancko.

El festejo de Cuti Romero tras anotar el agónico 2-1 de Atlético de Madrid ante Alavés, el último sábado
El festejo de Cuti Romero tras anotar el agónico 2-1 de Atlético de Madrid ante Alavés, el último sábadoANDER GILLENEA - AFP

Ya se sabe que la final de la UEFA Champions League 2026/27 se jugará en el estadio Metropolitano, el 5 de junio del próximo año. Simeone pretendió quitarle presión a su equipo ante la perspectiva de definir el codiciado título en su propio escenario. “No alimentemos situaciones que se generan fácilmente diciendo ‘y si llegamos a la final’. No, vamos partido a partido, en eso somos fuertes”, dijo el Cholo.

Diego Simeone durante un entrenamiento del Aleti ante de recibir a Manchester United por la Champions League
Diego Simeone durante un entrenamiento del Aleti ante de recibir a Manchester United por la Champions LeagueOSCAR DEL POZO - AFP

Y también advirtió sobre la fortaleza de Manchester United, pese a su irregular inicio de temporada en la Premier League. Tras seis fechas, se encuentra en la 13° posición: el sábado pasado empató 1-1 de local, en el Old Trafford, ante Tottenham Hotspur, el antiguo equipo de Cuti Romero. “Es un equipo fuerte y hay que prepararse para un partido largo. Va a ser duro y necesitamos gestionar bien los esfuerzos para competir bien”, concluyó el técnico rojiblanco.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Eligió a los futuros cracks, mencionó a Tomás Aranda y el juvenil de Boca le respondió
    1

    Messi eligió a los cracks del futuro y puso a Tomás Aranda entre los diez nombres llamados a seguir su legado

  2. Barras de los dos equipos se enfrentaron en Jujuy y obligaron a frenar el partido (pero luego siguió)
    2

    Graves incidentes en Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro de Salta: barras de ambos equipos se enfrentaron sobre el alambrado

  3. Doble sorpresa en Brasil: dos goles de Giay para Palmeiras y Seedorf llega para dirigir a Corinthians
    3

    Doble sorpresa en Brasil: dos goles de Giay para Palmeiras y Seedorf llega para dirigir a Corinthians

  4. San Lorenzo, Racing e Independiente juegan por el torneo Clausura; tenis en Shanghai y el basquetbol
    4

    La agenda de la TV del domingo: juegan San Lorenzo, Racing e Independiente por el Clausura