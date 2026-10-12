Diego Simeone, antes de recibir a Manchester United: el crecimiento de Julián Alvarez y el liderazgo de Cuti Romero

Atlético de Madrid venció 2-1 el último sábado a Alavés, de visitante, con un gol de Cristian Cuti Romero a tres minutos del final. El agónico éxito colocó al Aleti en la segunda posición de la liga española, a cinco puntos del líder, Barcelona (19, contra 24). Pero el equipo colchonero no tiene descanso, ya que este martes recibirá a Manchester United, en el estadio Metropolitano, por la Champions League. “El equilibrio, defensivo u ofensivo, siempre nos ha fortalecido y cuando el equipo trabaja en equipo siempre conseguimos cosas importantes”, expresó este lunes el entrenador, Diego Simeone, en la habitual rueda de prensa previa a los partidos.

Diego Simeone durante la rueda de prensa de este lunes, en Madrid, a pocas horas del duelo ante Manchester United por la Champions League OSCAR DEL POZO - AFP

Romero y Julián Alvarez fueron dos jugadores a los que el Cholo se refirió. Sobre la Araña, que vivió un mercado de pases conflictivo -finalmente no emigró al Barça- y todavía no pudo anotar goles en el club en lo que va de la nueva temporada, Simeone valoró su crecimiento. “Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol, no solamente él”, apuntó el DT argentino.

Y prosiguió: “Más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo, que puede asociarse muy bien, que puede asistir y que tiene muchas más herramientas que sólo el gol. Hizo un buen segundo tiempo en el partido que jugamos el sábado (sobre Alavés) y, bueno, esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver”.

Julián Alvarez tratado de gambetear a su compatriota de Alavés, Nicolás Valentini, el último sábado ANDER GILLENEA - AFP

A propósito del otro cordobés, de Cuti Romero, Simeone había dicho hace algunos días: “Son dos años que estamos detrás de él, también hace dos años que quería venir”. Y amplió: “El club hizo un gran esfuerzo este año para poder contar con él y nos está dando lo que necesitamos de su lado”.

El defensor central, nuevo capitán de la selección argentina tras la despedida de Lionel Messi, está convirtiéndose en un líder de Atlético de Madrid y en el mejor sostén para sus compañeros desde la última línea. El defensor se asentó en la titularidad desde que actuó el 9 de septiembre, en la derrota 2-1 contra Liverpool, en la primera jornada de la Champions League. “Tiene mucha personalidad y jerarquía y lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”, añadió Simeone. “Es un jugador con mucha experiencia. Es muy bueno poder jugar a su lado”, apuntó el defensor eslovaco del Aleti, David Hancko.

El festejo de Cuti Romero tras anotar el agónico 2-1 de Atlético de Madrid ante Alavés, el último sábado ANDER GILLENEA - AFP

Ya se sabe que la final de la UEFA Champions League 2026/27 se jugará en el estadio Metropolitano, el 5 de junio del próximo año. Simeone pretendió quitarle presión a su equipo ante la perspectiva de definir el codiciado título en su propio escenario. “No alimentemos situaciones que se generan fácilmente diciendo ‘y si llegamos a la final’. No, vamos partido a partido, en eso somos fuertes”, dijo el Cholo.

Diego Simeone durante un entrenamiento del Aleti ante de recibir a Manchester United por la Champions League OSCAR DEL POZO - AFP

Y también advirtió sobre la fortaleza de Manchester United, pese a su irregular inicio de temporada en la Premier League. Tras seis fechas, se encuentra en la 13° posición: el sábado pasado empató 1-1 de local, en el Old Trafford, ante Tottenham Hotspur, el antiguo equipo de Cuti Romero. “Es un equipo fuerte y hay que prepararse para un partido largo. Va a ser duro y necesitamos gestionar bien los esfuerzos para competir bien”, concluyó el técnico rojiblanco.