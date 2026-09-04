Diego Simeone convocó a Julián Álvarez para el partido contra el Athletic y se ilusiona con su regreso

La continuidad definida de Julián Alvarez fue el tema central de la conferencia de prensa de Diego “Cholo” Simeone en la previa del partido entre Atlético de Madrid, su equipo, y Athletic Club de Bilbao. Los colchoneros visitarán a los vascos este sábado, desde las 11.15 de la Argentina, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga de España. “Va a ser convocado, esperando lo mejor de él como de sus compañeros”, dijo el entrenador argentino sobre el exdelantero de River, que no había ocultado sus deseos de ser transferido a Barcelona, una posibilidad que se frustró. “Está entrenando muy bien”, agregó el Cholo.

“Yo miro siempre para adelante, tenemos una temporada bonita y con retos. Iremos cada partido a hacerlo lo mejor posible”, respondió Simeone ante la consulta sobre el desgaste sufrido durante el mercado de pases por el llamado “Caso Julián”. Hace unos días, en ocasión del debut liguero ante Villarreal, Atlético de Madrid le impidió a Julián Álvarez saludar a los hinchas junto a sus compañeros. Y lo mandó directo al vestuario. Esa imagen recorrió el mundo y mostró una relación rota, mientras buena parte de los hinchas locales lo silbaba. La incógnita es si la relación podrá recomponerse.

De todas maneras, Simeone se mostró optimista sobre el futuro del delantero cordobés en el equipo: “Yo soy muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades. Y Julián tiene ahora una oportunidad para ajustar sus cosas. Muchas veces nos la pasamos juzgando y hay que preocuparse de hacerlo menos y aprender más. Espero que esto le haya servido como un aprendizaje. Y que esté feliz y que como le dijo ayer [Paolo, excompañero de Simeone en el Atlético, donde dejó una huella] Futre, al que mando un abrazo, en un lindo video, que lo haga marcando goles”.

🫂🇦🇷 Ojo al mensaje de Simeone a JULIÁN ALVAREZ tras el cierre de mercado:



✨ "Esta es una OPORTUNIDAD que se le presenta para ajustar un montón de situaciones en su vida"



😉 "Queremos que esté FELIZ, que esté CONTENTO y nos dé GOLES" pic.twitter.com/5vGIg9Ciot — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 4, 2026

“Tiene la oportunidad de que, en todas estas situaciones que tendrá que resolver internamente, lo hagan mejor a él y que nosotros lo veamos feliz”, explicó Simeone. Y añadió: “Eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles”, aseguró el entrenador argentino. El Cholo también se refirió a la amplia variedad de delanteros que tiene en el equipo, reforzado con la reciente llegada del canadiense Jonathan David, proveniente de Juventus: “Siempre es diferente tener delanteros o mediapuntas que llegan al gol. Mañana esperamos que cada uno dé lo mejor de cada uno”.

Mensaje a Julián Álvarez pic.twitter.com/vmo2Fon448 — Paulo Futre (@Futre) September 3, 2026

El retiro de Llorente

En otro tramo de la conferencia, Simeone también se refirió al adiós de Marcos Llorente de la selección española tras conseguir el título en el último Mundial. “Es una persona muy decidida con una claridad increíble en sus pensamientos. Entendió y entiende que la decisión que tomó con respecto a su selección es lo que siente”, dijo Simeone. Respecto a su futuro en el Atlético de Madrid, Simeone dejó claro que “jugará hasta que él lo decida”.

Marcos Llorente, con la camiseta de la selección española BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La verdad es que estamos muy contentos con todo lo que él nos sigue transmitiendo desde su persona al futbolista que es”, concluyó Simeone, antes de enfrentarse al Athletic Club en la cuarta fecha de la Liga de España. Y añadió: “Lo felicito porque evidentemente el ego siempre nos hace estar más tiempo en un lugar donde posiblemente ya no lo sentimos y él evidentemente hace lo que siente”, insistió el técnico rojiblanco.

En un comunicado distribuido a través de sus redes sociales, Llorente expresó: “Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada”, afirmó el jugador.