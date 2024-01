escuchar

Pasaron más de 24 horas y no se apagan las repercusiones sobre el polémico 3-2 de Real Madrid frente a Almería, triunfo que estuvo muy condicionado por la influencia del VAR, que le otorgó un dudoso penal al equipo de Carlos Ancelotti, convalidó un gol con el brazo de Vinicius y no concedió un gol de Almería por un supuesto foul a Jude Bellingham en la mitad de la cancha.

Tras el encuentro del domingo, algunos jugadores de Almería hablaron de “robo”. Los ecos también llegaron de otras canchas, de los rivales de Real Madrid que pelean por los primeros puestos de la Liga de España. El entrenador Xavi, luego de la victoria de Barcelona sobre Betis, expresó: “Ya dije hace un tiempo que había cosas que no me cuadraban en esta liga. Va ser muy difícil ganar esta liga”.

Este lunes, durante un acto en el diario Mundo Deportivo, el presidente de Barcelona, Joan Laporta, fue contundente: “Lo que pasó en el Bernabéu fue una vergüenza. El colectivo arbitral debe dar una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo en esta temporada. Si no hay respuesta, nos deja inquietos porque entiendo que hay un abandono de sus funciones”.

En el cierre de la 21a fecha, Atlético de Madrid venció 1-0 de visitante a Granada, con un gol de cabeza de Álvaro Morata. El equipo de Diego Simeone se ubica en la cuarta posición, a 11 puntos (con un partido menos) del sorprendente líder Girona.

Lo más destacado de Granada 0 - Atlético de Madrid 1

Tras el triunfo, fue inevitable que el Cholo fuera consultado en la conferencia de prensa sobre lo ocurrido en el estadio de Real Madrid. El entrenador argentino dio a entender que todo había sido muy evidente como para comprometerse con duras palabras: “Ustedes lo ven todo. No nos hagan hablar, lo ven todo”. A la pregunta de si se estaba mordiendo la lengua para no ser más explícito, respondió: “Es un momento complejo para los árbitros. Hay mucha presión y no está fácil. Mucho ruido. El VAR vino para ayudar, hay que intentar de mejorarlo con la gente que está ocupada en esa tecnología. Porque el fútbol no es de dos o de tres equipos. Sigo creyendo que el VAR ayuda. Más allá de que en ocasiones no se haya demostrado, el VAR ayuda. Porque hay mucha presión sobre los árbitros y la velocidad en el juego. Está todo muy fino”.

Atlético de Madrid volvió a ganar de visitante tras cuatro derrotas consecutivas fuera del Metropolitano y la conquista de los tres puntos no estuvo exenta de controversias, también relacionadas con la actuación del árbitro Juan Martínez Munuera.

Augusto Batalla va al piso para tapar la definición de Ángel Correa JORGE GUERRERO - AFP

Augusto Batalla, que disputó el tercer partido en Granada tras su salida de San Lorenzo, se quejó porque no se sancionó con penal una mano del zaguero uruguayo José María Giménez: “Me enoja por lo que vieron todos. ¿Por qué no cobró el penal? No quiero ser crítico con algo que vieron todos. Pude hablar con el árbitro, cree que su fallo había sido correcto. Son humanos. Hay partidos que son mejores, peores. Estoy muy caliente porque se nos escapa un partido que teníamos controlado”.

En Atlético de Madrid fue titular Nahuel Molina, y Rodrigo De Paul, ante la seguidilla de partidos y viajes por la Supercopa de España, la Copa del Rey y la Liga, entró en una rotación: empezó en el banco e ingresó en el segundo tiempo, cuando participó en la acción del gol. El Atlético también quedó disconforme con el referí por no convalidar una definición de Saúl por un off-side. “El gol de Saúl está muy finito”, expresó Simeone.

Festeja Álvaro Morata, autor del gol del triunfo del Atlético de Madrid ante Granada JORGE GUERRERO - AFP

Dirigido por el “Cacique” Alexander Medina, que hasta no consiguió sacar al equipo de los puestos de descenso, en Almería también fue titular el delantero argentino Lucas Boyé.

Ángel Correa entró en los 15 minutos finales por Morata. En su novena temporada en el club colchonero, Angelito tiene una millonaria propuesta para emigrar a Arabia Saudita. Sobre su posible salida, Simeone expresó: “Ayer hablé un rato largo con él. Lo quiero mucho como persona, como futbolista nos ha dado cosas buenas. Que sea lo mejor para él. A la gente que nos dio el corazón como él, suceda lo que suceda, lo acompañaremos”.

