DirecTV en vivo: cómo ver el partido de Racing por la Sudamericana en DGO online

Racing Club recibe este martes a Huachipato de Chile en el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024 con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del certamen internacional. El duelo inicia a las 19 en el Cilindro de Avellaneda con arbitraje del paraguayo Juan Benítez. La Academia tiene una ventaja de dos goles a su favor gracias al triunfo 2 a 0 como visitante en la ida en el estadio Sausalito de Viña del Mar por los tantos de Adrián Martínez y Juan Fernando Quintero.

El cotejo se transmite en vivo por DSports. El canal deportivo de DirecTV se puede sintonizar online a través de la plataforma digital DGO. Quienes no son clientes del cableoperador pueden acceder al contenido abonando $6990 por única vez. Además, en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de la revancha

La Academia accedió directamente a la llave de 16 clubes de la Sudamericana porque lideró la zona H con cinco triunfos y apenas una derrota. En la Liga Profesional 2024 es uno de los animadores y está entre los líderes tras la victoria 1 a 0 sobre Newell’s en Rosario. En total suma 20 puntos producto de seis victorias, dos igualdades y tres caídas. Con Gustavo Costas al frente, está ante una gran posibilidad de dar un paso más en el certamen internacional y soñar con volver a ser campeón tras varios años de sequía afuera del país porque la última vuelta olímpica la dio en 1988 en las supercopas Sudamericana e Interamericana. Más allá de la ventaja que tiene y que el próximo domingo enfrentará a Independiente en el clásico, el entrenador utiliza a los habituales titulares porque es consciente de que una eliminación significa un gran golpe.

El conjunto trasandino tuvo que disputar los 16avos de final del segundo torneo continental en importancia para clubes porque decantó desde la Copa Libertadores, en el que fue tercero en el grupo C. En esa instancia superó a Racing de Uruguay por penales tras empatar 3 a 3 en el global. Para el segundo semestre se hizo cargo del plantel el español Igor Oca y tiene a disposición a los argentinos Renzo Malanca, Imanol González, Franco Vega, Julián Brea y Sebastián Sáez. En el certamen chileno no atraviesa su mejor momento y pelea por no descender porque sumó apenas 21 puntos en 19 cotejos con cinco triunfos, seis igualdades y ocho derrotas.

Posibles formaciones

Racing: Gabriel Arias, Facundo Mura, Marco Di Cesare, Santiago Quirós, Gabriel Rojas, Juan Fernando Quintero, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Johan Carbonero, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas.

Huachipato: Fabián Cerdá, Renzo Malanca, Benjamín Gazzolo, Antonio Castillo, Maximiliano Gutiérrez, Cristian Sepúlveda, Gonzalo Montes, Leandro Díaz, Sebastián Báez, Thiago Vecino y Cris Martínez. DT: Igor Oca.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.35 contra 12.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante que necesita sonreír por al menos dos tantos para avanzar a la próxima instancia. El empate paga hasta 5.33.

El equipo que se imponga en la llave chocará en la próxima etapa contra el ganador del cruce entre Athletico Paranaense y Belgrano de Córdoba, que se enfrentarán el jueves en el estadio Mario Alberto Kempes tras el triunfo de los brasileños 2 a 1 como local en el primer partido.

