Doble error de Lucas Hoyos: el arquero de Vélez se hizo el gol solo, en el partido ante Godoy Cruz

Lucas Hoyos es un atrevido arquero de Vélez. Es bueno con los pies, suele salir jugando con confianza máxima y responde con criterio con las manos. Postergó a Carlos Lampe, el guardián del seleccionado de Bolivia que hoy se destaca en Atlético Tucumán (líder, con apenas tres goles en su valla) y posterga, ahora, al lesionado Leonardo Burián, otro hombre que tiene experiencia, de buen paso por Colón.

A los 33 años, Hoyos siempre es observado de reojo, pero sigue en el arco. En el inicio del encuentro con Godoy Cruz, en Mendoza, por la 11a fecha de la Liga Profesional de Fútbol, cometió un doble error. Serio doble error. Luego de un cabezazo sin destino, tomó el balón, la pelota se le escapó hasta el límite de la línea final (no salió toda, según se vio en varias repeticiones) y, en lugar de despejar, de evitar el peligro, se dejó anticipar por Pier Barrios, defensor de Godoy Cruz, que marcó el 1-0 con el arco desnudo.

El error garrafal de Hoyos y la conversión de Barrios

Hoyos protestó airadamente. Pablo Echavarría, el juez, lo amonestó. La pelota no salió y tampoco hubo infracción (con cierta toma televisiva pareció haberla), y el arquero quedó conmocionado por la situación.

Al rato, con un cabezazo espectacular, Diego Godín estableció el empate, que fue verificado por el VAR. El defensor uruguayo, que marcó su primer gol en el fútbol argentino, celebró con sus compañeros, y al final de la escena, abrazó al arquero Hoyos. Fue un símbolo.

En el partido ocurrió de todo. Fue suspendido por 15 minutos porque un espectador se cayó desde una tribuna y quedó herido. La ambulancia lo trasladó, por lo que el juego no podía continuar hasta que apareciera otro vehículo de sanidad. Un protocolo lógico. Cuando una nueva ambulancia se hizo presente en el estadio, el encuentro se reanudó.

El primer tanto de Godín en el fútbol argentino

Tiempo atrás, José Luis Chilavert, uno de los mejores arqueros de todos los tiempos, referente del Fortín, escribió: “Explíquenle a Hoyos que nadie se acuerda de los perdedores. En Vélez hay que ganar siempre. Son nueve títulos en ocho años”. Las duras declaraciones del paraguayo referían a algunas frases que expresó Hoyos, en las que cuestionaba las críticas de los hinchas al equipo por los malos resultados del semestre pasado.

“¿Por qué el jugador de fútbol no puede tener momentos buenos y malos? ¿Por qué no se puede perder? Todos tienen que ganar, todos tienen que estar arriba, y no es así. Ha sido solo un mal semestre en cuatro años que llevo en el club”, cuestionó el número 30 en TNT Sports.