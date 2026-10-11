Doble sorpresa en Brasil: dos goles de Giay para Palmeiras y Seedorf llega para dirigir a Corinthians

Quedó al margen del Mundial por muy poco, en una competencia muy pareja por el puesto con Gonzalo Montiel en la consideración de Lionel Scaloni, pero Agustín Giay apunta a tener un lugar preponderante en el nuevo ciclo de la selección argentina. Durante el reciente ciclo de amistosos en nuestro país, el ex-San Lorenzo fue titular en los tres cotejos y terminó como uno de los convocados que más minutos sumó (228).

Reincorporado a Palmeiras, Giay fue la sorpresiva figura al marcar dos goles en el 4-1 a Corinthians, que no solo fue noticia por la dura derrota que compromete su permanencia en el Brasileirao, sino porque horas antes del cotejo disputado en el Allianz Parque anunció que el neerlandés Clarence Seedorf será el nuevo entrenador para atravesar este difícil momento.

En Palmeiras también fue titular el delantero José López, que estuvo en el Mundial y sigue en esta nueva etapa, y Corinthians no contó con su capitán, Rodrigo Garro, suspendido.

El zaguero Alexander Barboza puso el 1-0 para Palmeiras SE Palmeiras

El primer gol de Palmeiras, segundo a un punto del líder Flamengo, lo anotó de cabeza el zaguero argentino -nacionalizado uruguayo- Alexander Barboza, campeón de la Copa Libertadores con Botafogo en 2024. Giay marcó el 2-0 con una ajustada definición de derecha dentro del área grande. En su segundo gol participó en el inicio de la jugada y la terminó al ingresar por el segundo palo, al anticiparse al cierre de dos rivales. En su carrera suma siete goles y por primera vez anotó un doblete.

El ambiente futbolístico brasileño reaccionó con cierto estupor este domingo ante la designación de Seedorf para el banco de Corinthians, que en la semana había despedido a Fernando Diniz, el conductor del equipo que eliminó a Rosario Central en los octavos de final de la Copa Libertadores y luego quedó eliminado frente a Estudiantes en cuartos.

Clarence Seedorf é o novo treinador do Corinthians! 🏴🏳️



Técnico neerlandês chega ao Timão com contrato válido até o fim de 2027.



Seja bem-vindo, Seedorf! 👊🏼



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Pero la crisis profunda es en el Brasileirao. La de este domingo fue la octava derrota consecutiva. A falta de ocho fechas, en este momento se está salvando del descenso por mejor diferencia de gol que Inter de Porto Alegre.

Tras la salida de Diniz, Corinthians estableció contactos con Ramón Díaz -ya dirigió 60 encuentros entre julio de 2024 y abril de 2025- y Sebastián Beccacece, pero ambos rechazaron la propuesta. En el caso del Pelado, trascendió que su negativa obedeció a que tiene ilusiones de recibir un ofrecimiento de River para 2027, en el caso de que Leonardo Ponzio no consiga algunos de los objetivos y los dirigentes busquen un nuevo entrenador.

SEEDORF FALOU PELA PRIMEIRA VEZ COMO TÉCNICO DO CORINTHIANS! 🦅🖤🤍



O novo professor do Timão mandou seu recado à Fiel e destacou a importância do apoio da torcida para os próximos desafios…



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Seedorf envió a través de un video un mensaje en perfecto portugués, idioma que aprendió en su última etapa como futbolista, durante el año y medio que jugó en Botafogo, donde terminó su carrera a los 37 años. “Asumir este desafío es un honor, pero también una enorme responsabilidad. Estoy aquí para darlo todo y construir un equipo que luche por cada pelota, cada minuto, cada victoria”, dijo Seedorf, citado por el Corinthians. Firmó contrato hasta diciembre de 2027, pero será rescindido automáticamente en el caso de un descenso a segunda división.

Las incógnitas con Seedorf pasan por su escasa y discontinuada trayectoria como entrenador. No dirige desde 2019, tras una breve gestión de 12 encuentros al frente de la selección de Camerún. Antes pasó por Deportivo La Coruña (16 partidos), Shenzhen de China (13) y Milan (22), donde vivió su ciclo más glorioso (dos Champions League y dos scudettos) como mediocampista.

Sus más recientes vinculaciones con el fútbol fueron como integrante del consejo de fútbol de la selección de Países Bajos y agente de Esteghlal FC, de Irán. Corinthians tiene otro neerlandés, el delantero Memphis Depay, de conflictivo paso hasta el momento. Estuvo a punto de desvincularse por motivos económicos -Corinthians afronta fuertes deudas- y en el reciente desquite ante Estudiantes desvió un penal en el final que hubiera llevado la serie a la definición por penales. En 88 presencias suma 20 goles y 16 asistencias.

Clarence Seedorf, durante una entrevista en la Champions League de la temporada pasada Luca Bruno - AP

Marcelo Paz, director ejecutivo del departamento de fútbol de Corinthians, dio los motivos de la elección de Seedorf: “Un nombre como el de Seedorf trasciende. No es que haya llegado de la nada, es alguien que teníamos a mano, lo identificamos como un líder, un ganador, un tipo que decidió retomar su carrera como entrenador. Estaba decidido que viniera el año que viene, pero surgió la invitación del Corinthians y la aceptó. Para nosotros es importante tener a alguien con esa vocación”.

El dirigente explicó que el plantel estuvo de acuerdo con la llegada de Seedorf: “Los jugadores entienden que es algo bueno, por lo que escuchamos después de tomar la decisión. Clarence llegará con mucha energía, espíritu y conocimientos. Es una persona que se convenció de la idea desde la primera conversación. Sabe que necesitamos sumar puntos, volver a defender cada vez mejor y ganar partidos por 1-0. Corinthians llegó a Japón ganando partidos por 1-0″.