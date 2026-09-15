Dominica, la selección centroamericana que por un imprevisto busca arquero a través de redes sociales

A pocos días del inicio de la primera fecha FIFA tras el Mundial del 2026, las selecciones comienzan a diagramar a sus equipos. En este contexto, hay un país de Centroamérica que tiene el claro objetivo de clasificarse a la próxima Copa del Mundo. Sin embargo, no tiene arquero y recurrió a las redes sociales para encontrar un reemplazante.

La selección de Dominica se prepara para el inicio de la Liga de Naciones de la Concacaf y a pocas horas de los duelos, su entrenador y jefe de scouting, Justin Fevrier publicó un mensaje en su cuenta oficial de la red social X, que rápidamente se volvió viral: “Twitter futbolístico, necesito ayuda urgentemente. Debido a una lesión imprevista, se necesita un reemplazo con urgencia”, publicó el DT de 38 años, debido a que tiene a sus dos arqueros lesionados.

Justin Fevrier entrenador de la Selección de fútbol de Dominica Wiki commons

La búsqueda estaría orientada principalmente a futbolistas que juegan en las categorías inferiores de Inglaterra, una posibilidad relacionada con los vínculos históricos de Dominica con el Reino Unido. La estrategia no es nueva entre las selecciones de menor peso de la Concacaf, que en los últimos años recurrieron a jugadores con ascendencia o vínculos familiares que les permitieran representar al país.

Además, el pedido de Justin Fevrier tiene que ver con la participación de la selección de Dominica en la Liga de Naciones de la Concacaf como parte del proceso preparatorio de las eliminatorias para el Mundial de 2030, una competencia que el país centroamericano jamás disputó.

La selección de fútbol de Dominica jugará cuatro duelos de la Liga de Naciones de la Concacaf Dominica Football Association

En la competencia continental, Dominica está en el grupo C y tendrá cuatro partidos en esta fecha FIFA: jugará el próximo 24 de septiembre ante Islas Caimán como visitante; el 27 de septiembre será local ante Puerto Rico; el 1° de octubre recibirá a Guyana y culminará la ventana visitando a la misma selección el 4 de octubre.

La selección caribeña cuenta con un plantel compuesto principalmente por futbolistas de la liga local, además de jugadores que actúan en distintos equipos de Centroamérica y en clubes de Estados Unidos y Canadá. En el último Ranking FIFA, Dominica aparece en el puesto 182 y tampoco logró acercarse a la clasificación al Mundial 2026: terminó cuarta en su zona con apenas tres puntos.