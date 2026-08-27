Fecha 7 del Torneo Clausura 2026: cronograma de partidos, árbitros y TV

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se realizaron las designaciones de los jueces de la séptima jornada; Leandro Rey Hilfer dirigirá Banfield vs. River y Pablo Dóvalo hará lo propio en Boca vs. Lanús
- 4 minutos de lectura'
La fecha 7 del Torneo Clausura 2026 se juega desde este viernes 28 hasta el lunes 31 de agosto con 15 partidos. Como es habitual, la organización del torneo dio a conocer la designación de árbitros para los encuentros correspondientes. Pablo Dóvalo fue el elegido para impartir justicia en el encuentro entre Boca y Lanús, que se disputa el viernes a las 21.30 (horario argentino) en la Bombonera. Leandro Rey Hilfer, por su parte, hará lo propio en Banfield vs. River el domingo a las 15 en el estadio Florencio Sola. El minuto a minuto de todos los partidos se puede seguir en canchallena.com.
En cuanto al resto de los compromisos de los equipos denominados “grandes”, Sebastián Zunino estará en el Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini para el encuentro entre Independiente y Gimnasia de Mendoza del domingo a las 19.15. Además, Álvaro Carranza arbitrará el partido entre Independiente Rivadavia y Racing del domingo a las 21.30 en el Bautista Gargantini, y Andrés Gariano el compromiso de Instituto vs. San Lorenzo el lunes a las 21.15 en el Monumental Presidente Perón.
Días, horarios, TV y árbitros de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026
Viernes 28 de agosto
19: Unión vs. Sarmiento (Interzonal) - ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal
- VAR: Hernán Mastrángelo
- AVAR: Lucas Pardo
21.30: Boca vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
Sábado 29 de agosto
14.45: Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Joaquin Badano
- Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
- VAR: Diego Ceballos
- AVAR: Sebastián Bresba
17: Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Leandro Billanueva
- VAR: José Carreras
- AVAR: Mariana De Almeida
19: Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Juan Mamani
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Fernando Echenique
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Gisella Bosso
21.30: Talleres vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
- Cuarto árbitro: Ulises Jerónimo
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Diego Romero
21.30: Atlético Tucumán vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Sebastián Martínez
- Árbitro asistente 1: Erik Grunmann
- Árbitro asistente 2: Mario Bardina
- Cuarto árbitro: Franco Rioja
- VAR: Salomé Di Iorio
- AVAR: Gastón Suárez
Domingo 30 de agosto
15: Banfield vs. River (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
- Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
- Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
- VAR: Lucas Novelli
- AVAR: Nelson Sosa
17: Argentinos Juniors vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Iván Núñez
- Cuarto árbitro: Sebastián Bresba
- VAR: Nicolás Lamolina
- AVAR: Carla López
19.15: Independiente vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Zunino
- Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
- Árbitro asistente 2: Juan Ricciardi
- Cuarto árbitro: Mariano Negrete
- VAR: Adrián Franklin
- AVAR: Belén Bevilacqua
21.30: Independiente Rivadavia vs. Racing (Zona B) - TNT Sports
- Árbitro: Álvaro Carranza
- Árbitro asistente 1: Federico Cano
- Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
- Cuarto árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
- VAR: Hector Paletta
- AVAR: Lucas Germanota
Lunes 31 de agosto
19: Defensa y Justicia vs. Platense (Zona A) - ESPN Premium
- Árbitro: Juan Pablo Loustau
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Sebastián Pumetti
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Andrés Merlos
- AVAR: Gastón Monsón Brizuela
19: Estudiantes de La Plata vs. Newell’s (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Juan Pafundi
- Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
- Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
- Cuarto árbitro: Damian Rubino
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Daniel Zamora
21.15: Tigre vs. Barracas Central (Zona B) - ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Ramiro Maglio
- VAR: Fabrizio Llobet
- AVAR: Nahuel Viñas
21.15: Instituto vs. San Lorenzo (Zona A) - TNT Sports
- Árbitro: Andrés Gariano
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Valentín Pompei
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Javier Mihura
- 1
La final que no termina: “Feos, sucios y malos” (y ahora silbados)
- 2
El video viral de Espinoza que desató un escándalo en el arbitraje argentino: desobediencia, castigo y dos audios furiosos
- 3
Mourinho dirigió a Real Madrid en el Bernabéu tras 13 años: goleó 4-1 a Real Sociedad con tres de Mbappé
- 4
Eduardo Coudet suspendió la conferencia de prensa y en River hay aroma a ciclo terminado