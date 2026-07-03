Dónde ver el partido de Argentina hoy

La selección argentina se mide este viernes con Cabo Verde en el Mundial 2026 y empieza a recorrer un camino que, sueña, la vuelva a depositar frente a la posibilidad del título. En este sentido, el encuentro correspondiente a los 16avos de final que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, despierta alta expectativa por ser el primero de eliminación directa. Todos los detalles están en canchallena.com.

El juego inicia a las 19 de la Argentina y el horario invita a potenciar el folklore de los futboleros que lo siguen a través de las pantallas.

Argentina vs. Cabo Verde: todo lo que hay que saber

16vos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 3 de julio.

: Viernes 3 de julio. Hora : 19 (hora argentina).

: 19 (hora argentina). Estadio : Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos). Árbitro: Drew Fischer (Canadá).

Argentina vs. Cabo Verde: cómo ver online

El partido está programado para este viernes a las 19 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

TV Pública.

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Paramount+.

La selección argentina tiene a Lionel Messi en un gran nivel y pretende aprovecharlo hasta el final Aníbal Greco / Enviado Especial - La Nación

Un camino posible al título

Sujeto a un triunfo sobre los caboverdianos, la siguiente etapa que afrontaría la selección argentina sería los octavos de final contra el ganador del cruce entre Australia y Egipto, que se enfrentan este mismo viernes 3 de julio pero a las 15 (hora argentina) en el estadio de Dallas. De tener que jugar ante los aussies o faraones, el partido será el martes 7 de julio en Atlanta.

La continuidad de la Argentina en el torneo está sujeta a que gane los partidos que se le presentan. En cuartos, que la albiceleste disputaría el sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas, su rival puede ser Suiza, Argelia, Colombia o Ghana.

Así viene proyectándose el cuadro de 16vos rumbo a los 8vos e hipotética definición Canchallena

Si llega a las semifinales, el campeón de Qatar 2022 se presentará el miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Las posibilidades de oponentes son muchas, con Inglaterra y Brasil como máximos candidatos y potenciales rivales entre sí en cuartos. Las otras opciones son Noruega o México.

De disputar las semifinales, la albiceleste tendrá un encuentro más. Si pierde, jugará por el tercer puesto el sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami y si gana afrontará la definición el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ante cualquiera de los resultados, tendrá de oponente a un equipo que decantará de la parte alta del cuadro. Las variables son muchas, con tres potencias como favoritas a meterse entre los cuatro primeros: Francia, España y Portugal. El resto de los oponentes pueden ser Paraguay, Canadá, Marruecos, Croacia, Austria, Estados Unidos y Bélgica.

Los cruces de eliminación directa que debe ganar la Argentina para ganar el Mundial

16avos de final

Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Octavos de final

Argentina vs. Australia o Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Cuartos de final

Argentina vs. Suiza, Argelia, Colombia o Ghana – Sábado 11 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Semifinales

Argentina vs. Inglaterra, Brasil, Noruega, México o RD Congo – Miércoles 15 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Partido por el tercer puesto

Perdedor Semifinal 1 vs. Argentina – Sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Final

Ganador Semifinal 1 vs. Argentina – Domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Por el nuevo formato de competencia que instauró la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) en las copas del Mundo a partir de la incursión de 48 equipos, es necesario disputar ocho partidos para ser campeón. La Argentina ya disputó tres y necesita imponerse en otros cinco para repetir el título que logró en Qatar 2022.

De conseguir su cuarta estrella obtendrá el ansiado bicampeonato, algo que solo consiguieron Italia en 1930 y 1943 y Brasil en 1958 y 1962.