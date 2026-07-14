Dónde ver el partido de Francia vs. España hoy

Las semifinales del Mundial 2026 comienzan este martes con un partido de alto vuelo: Francia vs. España. Quizá los dos máximos candidatos al título desde la previa, que confirmaron su candidatura a base de buenos rendimientos. El partido está programado para las 16 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, con televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, y transmisión vía streaming por parte de Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, los franceses corren con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a la final. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.40 contra los 3.35 que se repagan por un hipotético triunfo de los españoles. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.36.

Las casas de apuestas ponen a Francia como favorito al triunfo en el encuentro ante España Steven Senne - FR172182 AP

El equipo galo avanzó de ronda tras derrotar a Marruecos por 2 a 0 con goles de Kylian Mbappé, que junto a Lionel Messi es el máximo goleador de lo que va de la Copa del Mundo con ocho tantos, y Ousmane Dembélé. La Furia Roja, por su parte, dejó en el camino a Bélgica por 2 a 1 gracias a los tantos de Fabián Ruiz y Mikel Merino, que al igual que en los octavos contra Portugal entró desde el banco y convirtió a los pocos minutos (Charles De Ketelaere empató transitoriamente para los belgas).

Francia vs. España: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports y DSports, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Disney+ Premium.

Paramount+.

En la previa del trascendental compromiso, Didier Deschamps, DT de Francia, habló en conferencia de prensa y aseguró que la candidata al triunfo es España. “Por lo que ha hecho, salvo en su primer partido del Mundial, España ha confirmado que es la favorita. No quiero presionar a Luis de la Fuente ni a su selección, porque se espera mucho. Sabe atacar y defender muy bien. Será un partido espectacular entre dos selecciones que tienen muchísima calidad ofensiva", afirmó.

En tanto Luis De La Fuente, entrenador de España, le restó importancia al debate de quién tiene más chances de meterse en la gran final: “Nos enfrentamos dos grandes selecciones (...) No vale para nada lo de favorito o no favorito. No me meto en ninguna presión más. La presión es la responsabilidad que tenemos nosotros con nosotros mismos, con nuestro país, con nuestra gente. Nada más”, comentó.

Luis De La Fuente, DT de España, buscará meter a la Furia Roja en su segunda final de un Mundial MAURO PIMENTEL - AFP

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