Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Chicago Fire, por la MLS 2026

Este miércoles, desde las 21.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi en el equipo titular, se enfrenta a Chicago Fire en un partido correspondiente a la fecha 24 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro se disputa en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Garzas se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 43 puntos, producto de 12 victorias, siete empates y cuatro derrotas. En la última jornada empataron 2 a 2 con Atlanta United por los goles de Casemiro y Luis Suárez para los de Florida, y de Miguel Almirón y Breel Embolo para los de Georgia. En el plantel, además, de Messi, están los argentinos Rodrigo De Paul, Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Mateo Silvetti, Tadeo Allende y Germán Berterame.

Inter Miami quiere sumar de a tres puntos para acercarse a la cima de la tabla de posiciones de su zona LEONARDO FERNANDEZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Máquina Roja, por su parte, está tercera en la clasificación general con 38 unidades (11 triunfos, cinco igualdades y seis caídas). Viene de igualar 4 a 4 con Toronto, como visitante, por los tantos de Maren Haile-Selassie por duplicado, Walker Zimmerman en contra y Robert Lewandowski para los estadounidenses, y de Josh Sargent en tres ocasiones y Derrick Etienne para los canadienses. El polaco Lewandowski es el flamante refuerzo del equipo dirigido por Gregg Berhalter para la temporada en curso.

Cómo ver online la MLS 2026

El partido entre Chicago Fire e Inter Miami, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Chicago Fire corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.25 contra los 2.73 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.20.