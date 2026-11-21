Este sábado, desde las 20 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi en el equipo titular, se enfrenta a Columbus Crew en el primer partido de los playoffs de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Allen Chapman, se disputa en el Nu Stadium de Miami y se puede ver en vivo únicamente por streaming en la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Garzas avanzaron de ronda en el certamen estadounidense como escoltas de Nashville, campeón del Supporters’ Shield como el mejor equipo de la temporada regular, en la Conferencia Este, con un total de 60 puntos (16 victorias, 12 empates y seis derrotas). En el plantel, además de Messi y el DT Cristian ‘Kily’ González, hay otros nueve argentinos: Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Rodrigo De Paul, Santiago Morales, Mateo Silvetti, Tadeo Allende y Germán Berterame.

Inter Miami de Lionel Messi quiere comenzar la serie ante Columbus Crew con el pie derecho MEGAN BRIGGS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El Negro y Oro, por su parte, finalizó séptimo en esa misma zona con siete unidades, producto de 14 triunfos, cinco igualdades y 15 caídas. Andrés Herrera y Lautaro Giaccone son los únicos argentinos del plantel, pero las principales figuras son cuatro futbolistas, de los cuales tres jugaron en clubes destacados de Europa: Josef Martínez, André Gomes (ex-Barcelona), Eric Bailly (ex-Manchester United) y Brais Méndez (ex-Real Sociedad).

Inter Miami vs. Columbus Crew: cómo ver online

El partido entre Inter Miami y Columbus Crew, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.59 contra los 4.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Columbus Crew. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.00.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como favorito al triunfo en el encuentro ante Columbus Crew MADDIE MEYER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones