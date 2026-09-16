Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Cruz Azul, por la Campeones Cup

Con el anhelo de sumar un título más a su extenso palmarés y aumentar su ventaja en la tabla de máximos ganadores de la historia, Lionel Messi afronta este miércoles con Inter Miami la Campeones Cup frente a Cruz Azul de México desde las 21 (hora argentina) en el Nu Stadium de Miami.

El partido no se transmite por TV en la Argentina. La única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital AppleTV+, la cual requiere ser suscriptor para acceder a su contenido.

Inter Miami va por el quinto título en su historia con la particularidad de que todos los logró con Lionel Messi CHANDAN KHANNA - AFP

Lo que hay que saber de Inter Miami vs. Cruz Azul

El partido tiene cara a cara por un trofeo a los campeones de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y la Liga MX de México. Es la octava ocasión en que se dirime el título con, hasta el momento, cuatro victorias para los clubes aztecas y tres para los estadounidenses.

En las Garzas debuta el entrenador Cristian ‘Kily’ González, quien dirigió apenas un entrenamiento antes del encuentro y tiene la posibilidad de dar una vuelta olímpica con apenas un juego en su haber. Además del ‘10′, son titulares Rodrigo De Paul y Germán Berterame, quien acompaña en la ofensiva al uruguayo Luis Suárez.

En Los Cementeros, se destacan las presencias de los futbolistas albicelestes Gonzalo Piovi, Agustín Palavecino, José Paradela, Carlos Rotondi, Luka Romero y Nicolás Ibáñez, casi todos con muchas chances de ser titular en la visita a Inter Miami.

Posibles formaciones

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Cristian González.

Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Cristian González. Cruz Azul: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Agustín Palavecino, Erik Lira, José Paradela, Charly Rodríguez; Carlos Rotondi y Nicolás Ibañez. DT: Joel Huiqui.

El argentino José Paradela es una de las figuras que tiene Cruz Azul Cruz Azul

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.0 contra 3.55 que cotiza su derrota. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.95.

La particularidad es que Inter Miami enfrenta apenas por segunda vez en su historia a Cruz Azul y que el único antecedente entre sí es el partido que disputaron en julio de 2023 y en el que Messi debutó oficialmente con su camiseta. Ese día, el astro argentino ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol del triunfo 2 a 1.

Los 48 títulos de Messi

Selección argentina (6)

Mundial Sub20 2005.

2005. Juegos Olímpicos Beijing 2008.

2008. Copa América 2021.

2021. Finalissima 2022.

2022. Mundial Qatar 2022

2022 Copa América 2024

Barcelona (35)

Mundial de Clubes 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015 (4).

2006, 2009, 2011 y 2015 (4). Supercopa de Europa 2010, 2012 y 2016 (3).

2010, 2012 y 2016 (3). Liga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10).

2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 y 2019 (10). Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7).

2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 (7). Supercopa de España 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2014, 2017 y 2019 (8).

París Saint Germain (3)

Ligue 1 2022 y 2023 (2).

2022 y 2023 (2). Supercopa de Francia 2022.

Inter Miami (4)

Leagues Cup 2023.

2023. MLS Supporter’s Shield 2024.

2024. MLS Conference Cup 2025.

2025. MLS 2025.

Los futbolistas con más títulos de la historia