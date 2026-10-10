Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. DC United, por la MLS 2026

Este sábado, desde las 20.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi en el equipo titular después de su retiro de la selección argentina, se enfrenta a DC United en un partido correspondiente a la fecha 28 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro se disputa en el Nu Stadium de Miami y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Garzas se mantienen en el tercer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este con 46 puntos, producto de 12 victorias, 10 empates y cinco derrotas. En la última jornada perdieron 2 a 1 con Columbus Crew, como visitantes, por los goles del venezolano Josef Martínez y el senegalés Jamal Thiaré (Messi empató transitoriamente para el equipo dirigido por Cristian ‘Kily’ González). Acumulan cinco partidos consecutivos sin triunfos, por lo que buscarán cortar con esa racha negativa.

Lionel Messi convirtió un gol en el último partido de Inter Miami, pero no pudo evitar la derrota ante Columbus Crew Jay LaPrete - FR52593 AP

Los Negrirojos, por su parte, están undécimos en la clasificación general de su zona, fuera de los puestos de acceso a los playoffs, con 30 unidades (seis triunfos, 12 igualdades y ocho caídas). Vienen de empatar 3 a 3 con Vancouver Whitecaps en Canadá con un doblete del japonés Kimito Nono y un tanto del estadounidense Lucas Bartlett para el visitante; y del norteamericano Brian White, el ecuatoriano Bruno Quiñonez y el alemán Thomas Müller para el local.

Cómo ver online la MLS 2026

El partido entre Inter Miami y DC United, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Inter Miami corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.45 contra los 6.30 que se repagan por un hipotético triunfo de DC United. El empate, por su parte, cotiza cerca de 5.25.

Las casas de apuestas ponen a Inter Miami como favorito al triunfo en el encuentro ante DC United ANDY LYONS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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