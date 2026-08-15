Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Nashville, por la MLS 2026

Este sábado, desde las 21.30 (hora argentina), Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el equipo titular, se enfrenta a Austin FC en un partido correspondiente a la fecha 19 de la Major League Soccer (MLS) 2026. El encuentro se disputa en el Geodis Park y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma Apple TV+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Las Seis Cuerdas se mantienen en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Conferencia Este del certamen estadounidense con 40 puntos, producto de 12 victorias, cuatro empates y dos derrotas. En el plano local vienen de empatar 2 a 2 con Dallas por los goles de Sam Surridge y Shakur Mohammed, y de Silvan Hefti y Tai Baribo para los Vaqueros. En el plantel está el argentino Cristian Espinoza.

Cristian Espinoza en su presentación con Nashville; llegó en abril y es el único argentino del plantel

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos, por su parte, está segundo en ese mismo grupo con 38 unidades (11 triunfos, cinco igualdades y dos caídas). En la última jornada, disputada el 1° de agosto en la previa de una seguidilla de tres compromisos de la Leagues Cup, igualó 2 a 2 con Columbus Crew gracias a las anotaciones de Luis Suárez y Noah Allen (Casemiro en contra y Brais Méndez convirtieron los tantos del Negro y Oro).

Cómo ver online la MLS 2026

El partido entre Nashville e Inter Miami, al igual que todo el resto de la MLS 2026, no se transmite por televisión en la Argentina, pero se puede ver por streaming a través de la plataforma digital Apple TV+. Se trata de un servicio con contenido Apple Original: series, películas, documentales, entretenimiento infantil y mucho más, que está disponible en la app Apple TV que viene incluida en los dispositivos de iOS. Se requiere ser suscriptor y tener contratado el “MLS Season Pass” para acceder al contenido del certamen estadounidense

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Nashville corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 2.66 que se repagan por un hipotético triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.12.

Inter Miami buscará destronar al líder a pesar de no partir como favorito en los pronósticos SAM NAVARRO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

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