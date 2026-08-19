Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. Philadelphia, por la MLS 2026

Inter Miami, con Lionel Messi de titular, visita este miércoles desde las 20.30 (hora argentina) a Philadelphia en el Subaru Park con arbitraje de Filip Dujic en la continuidad de la temporada regular de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS).

El encuentro no se transmite por TV en la Argentina y la única alternativa es la plataforma digital Apple TV+, la cual requiere ser cliente para acceder a su contenido. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Philadelphia vs. Inter Miami

Philadelphia, sin jugadores argentinos en su plantel, es uno de los peores equipos de la Conferencia Este, donde marcha 13° -antepenúltimo- con apenas 19 puntos conseguidos en cinco victorias, cuatro empates y 10 derrotas. No obstante, está de racha porque ganó los últimos cuatro cotejos que disputó y se acercó a los puestos de clasificación a playoffs.

En Las Garzas, en tanto, Messi es titular por segunda vez desde que volvió al club tras el fallecimiento de su padre y quiere dejar atrás una racha negativa de tres derrotas seguidas, de las cuáles dos fueron en la Leagues Cup. El elenco de Guillermo Hoyos es escolta de Nashville en la tabla de posiciones del Este con 38 unidades gracias a 11 alegrías, cinco igualdades y tres caídas y, a excepción de una estrepitosa caída, se clasificará a los cruces.

Rodrigo De Paul es otro de los argentinos que tiene Inter Miami CARLY MACKLER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Philadelphia: Andre Blake: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner: Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski y Bruno Damiani. DT: Ryan Richter.

Andre Blake: Frankie Westfield, Neil Pierre, Nathan Harriel, Kai Wagner: Cavan Sullivan, Jovan Lukić, Danley Jean Jacques, Indiana Vassilev; Milan Iloski y Bruno Damiani. DT: Ryan Richter. Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Sergio Reguilón, Ian Fray; Telasco Segovia, Yannick Bright, Casemiro, Rodrigo De Paul; Lionel Messi y Luis Suárez. DT: Guillermo Hoyos.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima 2.32 contra 2.65 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 4.42.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 24 de mayo pasado, también por la MLS, y ganó Inter Miami 6 a 4 como local con goles de Germán Berterame por duplicado, Luis Suárez por triplicado y Rodrigo De Paul.