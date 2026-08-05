Dónde ver en directo online a Lionel Messi e Inter Miami vs. San Luis por la Leagues Cup 2026

Con Lionel Messi como titular por primera vez después del Mundial 2026, Inter Miami recibe a San Luis de México este miércoles desde las 20.30 (hora argentina) en el Nu Stadium por la primera fecha de la Leagues Cup 2026, el certamen que reúne a equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y la Liga MX.

El encuentro no se transmite por televisión en la Argentina y la única pantalla es la plataforma digital Apple TV+, la cual requiere ser suscriptor para acceder a su contenido. En canchallena.com se puede seguir el encuentro minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El partido se juega en el nuevo Nu Stadium de Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi TOMAS DINIZ SANTOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Lo que hay que saber de Inter Miami vs. San Luis

La principal novedad en las Garzas es la presencia de Messi desde el arranque. El argentino, tras ser subcampeón del mundo con la camiseta albiceleste, se reincorporó al plantel junto a Rodrigo De Paul y sumó minutos en el anterior partido vs. Columbus Crew, en el que entró desde el banco de suplentes. Los otros futbolistas de nuestro país que se perfilan para estar desde el arranque son el arquero Rocco Ríos Novo; el defensor Facundo Mura y el delantero Mateo Silvetti.

La Leagues Cup es el trofeo que Inter Miami, con el 10 entre sus filas, ganó en 2023 y en el que fue finalista el año pasado, cayendo en la definición con Seattle. Tras recibir a San Luis, el elenco de Guillermo Hoyos recibirá a Monterrey y León con el anhelo de clasificarse a los cuartos de final, objetivo que logrará si se ubica entre los cuatro mejores de la tabla de posiciones de la MLS.

En el certamen doméstico estadounidense Inter Miami marcha segundo en la Conferencia Este con 38 puntos producto de 11 victorias, cinco empates y dos derrotas y se ubica a solo dos tantos de Nashville, el líder.

Su rival de turno, por su parte, comenzó el Torneo Apertura de la Liga MX con una derrota y dos empates y se ubica entre los últimos. En la Leagues Cup, luego, se medirá con Nashville y Orlando y en su caso suma unidades para la clasificación de México.

Posibles formaciones

Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos.

Rocco Ríos Novo; Facundo Mura, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Casemiro, Yannick Bright, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Luis Suárez y Mateo Silvetti. DT: Guillermo Hoyos. San Luis: Andrés Sánchez; Robson Bambu, Miguel García, Eduardo Águila; Óscar Macías; Lucas Esteves, Sebastián Salles-Lamonge, David Rodríguez, Román Torres; Felipe Mora y Leonardo Flores. DT: Diego Mejía.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.45 contra 7.09 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 5.80.

Una particularidad del torneo es que en caso de igualdad en los 90 minutos, se define un ganador por penales más allá de que la primera etapa los equipos tienen previstos tres partidos cada uno contra un rival del país al que no pertenecen. El vencedor de la tanda suma un punto extra, además del que logra por la igualdad.