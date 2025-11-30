Dos goles de Lautaro Martínez para la victoria de Inter por la Serie A: “Dejo que los demás hablen”

El Inter rompió una racha de dos derrotas consecutivas al imponerse en Pisa por 2-0 gracias a dos goles de su capitán, Lautaro Martínez, en un partido disputado este domingo por la 13ª jornada de la Serie A.

Vencido por el Milán (1-0) la semana pasada y por el Atlético de Madrid (2-1) el miércoles en la primera derrota de la temporada en la Champions League, el Inter tenía que reaccionar ante un equipo recién ascendido y lo hizo de la mano de su goleador argentino.

El Toro, que había sido criticado por haber marcado solo un gol en dos meses en la Serie A, apareció con un bombazo para el 1-0: remató a la red un centro potente de Francesco Esposito para abrir el marcador (a los 24 del segundo tiempo) y con la curiosidad que la acción nació de un lateral defensivo mal sacado por el lateral derecho de Pisa. Lo festejó con furia. El delantero surgido de Racing sentenció el desarrollo a siete minutos del final al empujar de arremetida, entrando por el segundo palo, un centro-buscapié rasante de Nicolo Barella desde la derecha.

Simone Canestrelli, de Pisa, persigue a Lautaro Martinez

“Estoy feliz por la victoria, que es lo que queríamos tras dos derrotas... Trabajo para el equipo, para mí mismo y para mi familia; dejo a los demás de hablen”, declaró el argentino a DAZN al final del encuentro. Y agregó: “Espero que siga así; aún tengo mucho tiempo de contrato con Inter, estoy feliz aquí y los hinchas me quieren... el equipo está por encima de todo”.

Tras la derrota en el clásico ante Milan, Lautaro Martínez, había utilizado su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a los hinchas del Inter: “Como siempre, levántate y sigue adelante “. El desahogo llegó este domingo, sobre todo para que empiece a recuperar la confianza que había perdido y en medio de una relación con el DT Cristian Chivu que los medios italianos miran de reojo.

Este triunfo permite a los Nerazzurri (3º) colocarse provisionalmente en el podio de la Serie A con 27 puntos. El Milan se trepó el sábado al liderazgo provisional tras vencer 1-0 a la Lazio gracias a un gol del portugués Rafael Leao.

Este domingo, tras la victoria ante Pisa, Chivu despejó cualquier tipo de inconvenientes: “¿Reemplazar a Lautaro? Tengo que tomar decisiones. Se habla demasiado de alguien considerado uno de los mejores delanteros del mundo. No es justo criticarlo siempre. Tuvo fiebre dos días antes del derbi; es culpa mía por no haberlo dicho. Apretó los dientes, no estuvo disponible el viernes. Asumo la responsabilidad de no haber dicho ciertas cosas; Lautaro es fundamental”.

Lautaro, sorpresivamente, venía de ser reemplazado por Chivu cuando el clásico con Milan estaba 0-0. Y las cámaras tomaron al delantero con cara de pocos amigos. Claro, a nadie le gusta salir. Y más siendo el capitán. Y más en un clásico. El 6 de noviembre pasado, Lautaro Martínez había marcado un tanto en el triunfo 2-1 de Inter sobre Kairat Almaty por la Champions League y lo celebró con una dedicatoria a Achraf Hakimi, el excompañero en Inter que venía de sufrir una importante lesión cuando Luis Díaz lo enganchó desde atrás en Paris Saint Germian-Bayern Munich. Martínez hizo el gesto con las palmas de las manos hacia abajo, como festeja sus goles el marroquí. Y luego cerró su celebración con un fuerte abrazo a Chivu.

Lautaro Martínez marca su primer gol en la victoria de Inter ante Pisa 2-0

Tras el partido, cuando le preguntaron al entrenador de Inter sobre lo que le había dicho durante el encuentro, sorprendió con la siguiente explicación: "Le hice un gesto a Lautaro: sonríe. Alegría y pasión. Lautaro es un líder, a veces lo que siente como responsabilidad nubla sus pensamientos y son pensamientos negativos“, dijo y al finalizar la frase imitó el gesto de una sonrisa grande. Y agregó: ”Le dije: ‘Eres quien eres, sabes lo mucho que trabajas, sabes lo que significas para nosotros y cuánto te admiramos’. Pero también aprende a sonreír. Necesita sonreír un poco más“.

En la previa del clásico con Milan, el entrenador rumano de 45 años lo había elogiado mucho: “Lautaro (Martínez) tiene calidad, experiencia e instinto: siempre sabe dónde posicionarse. Es el primero en presionar con determinación e intensidad. Para mí, es un delantero completo a nivel internacional. Estamos contentos de tenerlo como capitán y como referente ofensivo”. Está claro que Chivu lo valora como goleador y lo respeta como capitán, aunque eso no implique que sea irremplazable. Mientras tanto, Lautaro Martínez sigue manteniendo su actualidad en Inter y la selección argentina con goles.