Del golazo desde la mitad de cancha de Aldosivi ante Rosario Central al ingreso de Campaz para darlo vuelta

Si en Rosario Central se respiraba cierta impaciencia con el arranque del Torneo Clausura y algunos tropiezos del pasado reciente, el golazo increíble de Aldosivi, producto de una genialidad de Alan Sosa, hizo explotar al público rosarino: tras una salida apresurada del arquero Jeremías Ledesma, que venía de lucirse en el Monumental, le dejó servida al volante una definición desde la mitad de la cancha. Y se atrevió. Y hasta la pelota se clavó en el ángulo. De todas formas, el festejo fue del Canalla gracias al ingreso de Jaminton Campaz, que forzó la jugada del empate y anotó de arremetida el 2-1 final.

En diálogo con TNT Sports por ser la figura, el volante colombiano exhibió una figurita de Miguel Angel Russo que le regalaron tras el triunfo y afirmó: “Es Miguelito, el angelito que nos cuida a todos”, en referencia al entrenador que lo marcó en su carrera y con el que fue campeón en el club. En la previa, los hinchas habían silbado a Campaz por la presión que ejerció en la semana para conseguir una transferencia, pero terminó siendo la figura del partido.

Jaminton Campaz comenzó la noche desde el banco de suplentes y recibiendo silbidos, pero fue la figura al ingresar, darle el triunfo a Rosario Central y terminar... ovacionado. Juan Jose Garcia

El éxtasis que vivió el Canalla tras el éxito ante River, en Núñez, hizo vibrar a su público, que llenó su estadio -como de costumbre- para una nueva jornada del torneo. Esperando, seguramente, que la inyección anímica de la primera victoria tuviera su repercusión en el fútbol del equipo que dirige Jorge Almirón, algo resistido en las últimas funciones, incluyendo algún encuentro previo al Mundial.

“Los silbidos… todo es parte del fútbol. Depende de vos si querés que siempre esté eso negativo en vos. Hoy recibí de las dos (por los aplausos), ja. Estoy feliz, contento. Si me voy, me voy a ir por la puerta grande, así como entré: no dejando cosas malas”, dijo Campaz luego. Y agregó: “Para eso es el fútbol, la mentalidad es muy importante, más que todo. Vine a disfrutar, a jugar. Hay que estar tranquilos y hacer las cosas bien, que es lo importante”.

Angel Di Maria envía un centro en un ataque de Central ante Aldosivi: el equipo de Almirón sufrió más de la cuenta Juan Jose Garcia

Que la primera ocasión del local apareciera al tercer minuto parecía marcar que el primer tiempo sería demasiado para el conjunto marplatense, que llegó a Rosario sin victorias. Lo fue. Aunque solo desde el claro manejo del encuentro y algunas llegadas que ni siquiera demandaron las manos del arquero Lucas Acosta, incluso en ese cabezazo inicial de Enzo Copetti. Aunque la definición fue algo desviada, en la primera mitad fue lo más peligroso de sendos equipos.

Porque Central fue claro siempre que estuvo lejos del arco del Tiburón: movió la pelota sin resistencias ni dificultades, pero pareció nublarse cuando se aproximó al área contraria. Las oportunidades que elaboró fueron ciertamente forzosas, con remates siempre altos. Como un tiro libre de Ángel Di María, al que la hinchada homenajeó antes del comienzo del cotejo con una bandera ancha repleta de imágenes icónicas del ídolo, algunas de jovencito, otras del Mundial 2022 que obtuvo en Qatar y unas más vinculadas a esta etapa.

¡PATEÓ DESDE LA CASA!



Alan Sosa aprovechó la salida de Ledesma y pateó desde donde estaba para marcar el gol del tiburón.



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El comienzo del segundo tiempo se insinuó de igual manera, con un anfitrión acechando los alrededores del arco de Acosta, pero sin la profundidad necesaria. Tampoco la tuvo Aldosivi, que arrancó con un gol desperdiciado por Andrés Vombergar tras una distracción y consecuente error del juvenil Ignacio Oviedo en la salida defensiva de Central.

Fue un aviso, ya que a los seis minutos el conjunto de Mar del Plata sí exprimió una oportunidad de esas que son aprovechables, pero que a su vez son casi imposibles de convertir en gol.

Un pase alto de Lucas Castro, buscando la espalda de la defensa adelantada del local, encontró la salida lejana y apresurada de Ledesma, que cabeceó en tres cuartos de su terreno y dejó viva la pelota a la altura de la medialuna propia del medio campo. Allí se la encontró Sosa y no dudó en nada: la enganchó con una volea de zurda fortísima y lo suficientemente alta como para que picara a un metro de la línea de gol e inflara uno de los ángulos.

Jáminton Campaz festeja el 2-1 de Rosario Central Juan Jose Garcia

Almirón venía siendo mirado de reojo por los hinchas de Rosario Central. El triunfo ante River había calmado un poco las aguas, pero otro flojo rendimiento y como local, en el Gigante de Arroyito, volvió a agitar el clima. “¡Movete, Canalla, movete, movete y dejá de joder!“, lanzó la hinchada en la desventaja.

El gol en contra de Nicolás Zalazar luego de un buscapié de Jaminton Campaz, que ingresó a los once minutos en reemplazo de Julián Fernández, le devolvió la ilusión al Canalla. Que, a los 31, reclamó penal por un supuesto agarrón a Badaloni que llevó a Echavarría a frenar el juego para el trabajo del VAR, pero terminó sancionando tiro de esquina.

El colombiano fue el reflejo del fútbol argentino. Al menos, de cómo se vive. Porque tras no entrenarse en la semana, muchos en las tribunas lo reprobaron con silbidos. Su gran ingreso al partido olvidó por un rato aquello y causó en varios la expectativa del triunfo, traducida en aplausos.

Lo mejor del partido

El mismo llegaría con su aporte. A falta de diez minutos, un pase alto y cruzado perfecto de Di María cayó dentro del área y sobre su zurda: eligió asistir a Badaloni, pero el corte de Zalazar (otra vez involucrado) le dejó el gol servido a Campaz. “Aquí estamos, cuando llegue la oportunidad de salir, vamos a salir. La idea es salir bien. Hemos hecho muchas cosas positivas en el club. Voy a seguir entrenando, mejorando y esperando que se dé la oportunidad. Hablé mucho con Ángel (Di María), sabemos que es un jugador de experiencia y talla mundial, escucharlo ha sido un privilegio”, explicó el volante sobre su futuro.

El fútbol sigue sorprendiendo y ofrece este tipo de escenarios: el jugador resistido y el que pretendía irse fue el que ingresó y terminó dando vuelta el marcador. El capitán Di María habló al respecto y hasta se permitió bromear con la situación: “Acá está, lo convencimos para un partido más, ja. Él está feliz, está bien. Es decisión de él, decisión del club, a veces se necesita también hacer una venta. Entonces son un montón de cosas que se meten en el medio. El día que no entrenó, hablamos y se lo dije: que decida lo que él quiera, que nosotros lo vamos a bancar y la gente, también. Dio mucho acá. Si se queda, vamos a estar felices y si se va, también, porque es un paso muy importante para su carrera”.

“¡Bichito, Bichito!“, ovacionó la gente. Entre la desesperación y la necesidad de revertirlo, Rosario Central logró el triunfo, mientras que el conjunto de Israel Damonte continúa sin sumar de a tres.