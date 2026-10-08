Dos jugadores sancionados por los incidentes en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer este jueves las primeras sanciones por los incidentes ocurridos en la final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes, disputada el 26 de septiembre en Santiago del Estero. Agustín Sandez, del conjunto rosarino, y Fabricio Iacovich, del equipo platense, recibieron una fecha de suspensión cada uno, mientras que el organismo decidió continuar la investigación sobre la conducta de los dirigentes Juan Sebastián Verón, Marcos Angeleri y Pascual Caiella. Para avanzar en ese expediente, le otorgó cinco días al Pincha para ampliar su descargo y solicitó los registros audiovisuales del encuentro a la empresa Torneos.

La resolución, publicada en el boletín número 6958 de este 8 de octubre, establece que las actuaciones vinculadas con los dirigentes todavía no están cerradas. El Tribunal tomó conocimiento de las presentaciones realizadas por ambos clubes, pero consideró necesario reunir más elementos antes de pronunciarse sobre los episodios que se produjeron después del triunfo por 3-1 de Rosario Central, cuando Verón ingresó al campo de juego y protagonizó un fuerte enfrentamiento con el árbitro Darío Herrera.

En el primer punto del fallo el organismo resolvió: “Téngase por presentado el descargo de Estudiantes de La Plata y, a fin de que precise su posición respecto de los hechos informados por el árbitro, dése vista al Club por cinco (5) días para que amplíe su descargo sobre las conductas atribuidas a Juan Sebastián Verón, Marcos Alberto Angeleri y Pascual Caiella”. La medida se fundamenta en los artículos 36 y 48 del Código Disciplinario.

El momento de insultos de Juan Sebastián Verón con la terna arbitral conducida por Darío Herrera La Nación

Además de tener presente el descargo de Rosario Central, el tribunal dispuso una medida para profundizar la investigación: “Solicítese a la Gerencia de los Órganos Jurisdiccionales que requiera a la empresa Torneos los registros audiovisuales completos y en particular los de los hechos producidos al finalizar el partido”. De esta manera, las imágenes de la transmisión y otros registros que pueda aportar la productora serán parte de los elementos que se incorporarán al expediente.

Por ahora, las únicas sanciones confirmadas en relación con aquella final corresponden a los dos futbolistas expulsados durante el tumulto. El fallo establece que Iacovich y Sandez deberán cumplir un partido de suspensión, en ambos casos por aplicación del artículo 13, inciso 1, apartado e), del Código Disciplinario. El arquero de Estudiantes se perderá la visita a Central Córdoba el sábado desde las 17, mientras que el lateral izquierdo de Central no estará en Arroyito el domingo a las 17 para recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Las expulsiones y el origen de los incidentes

El informe de Herrera había sido especialmente contundente al describir la participación de Sandez. Según el árbitro, el defensor de Rosario Central pasó frente al banco de suplentes de Estudiantes, realizó gestos obscenos y ofensivos y posteriormente intercambió golpes de puño con un adversario. “Dejo constancia que el tumulto final fue causado por dicho jugador”, escribió el juez, que lo expulsó por conducta violenta en el minuto 95.

Respecto de Iacovich, Herrera consignó que el futbolista de Estudiantes agredió físicamente a un rival durante el enfrentamiento generalizado y debió ser separado por sus compañeros y miembros del cuerpo técnico. “La agresión fue por golpes de puño y patadas”, detalló en su reporte. Ambos jugadores recibieron finalmente una fecha de suspensión.

¡FINAL CALIENTE EN SANTIAGO DEL ESTERO!



Tras el gol de Fernández, jugadores de Rosario Central y Estudiantes se trenzaron en el campo de juego. #SupercopaInternacionalEnDSPORTS pic.twitter.com/zz3xuracNO — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

Los incidentes se produjeron después de una final marcada por las controversias arbitrales. Estudiantes se había adelantado con un gol de Alexis Castro, pero Ángel Di María revirtió el resultado con un tiro libre y un polémico penal sancionado tras una revisión del VAR. Aquella decisión había provocado fuertes protestas del conjunto platense y una reacción irónica de Verón desde la tribuna. Sobre el cierre, Julián Fernández convirtió el 3-1 definitivo y se desató el enfrentamiento que terminó con las expulsiones y el ingreso de los dirigentes al campo.

Con las sanciones a los dos futbolistas ya confirmadas, la principal incógnita pasa ahora por la situación de Verón, Angeleri y Caiella. El Tribunal de Disciplina todavía no resolvió sobre sus conductas y aguardará la ampliación del descargo de Estudiantes y los registros audiovisuales solicitados a Torneos para continuar con el expediente.