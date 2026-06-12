Dos Kansas City, un óvalo de NASCAR y lejos de todo: así es el barrio donde la selección construyó su burbuja mundialista

KANSAS CITY (Enviado especial).- En Kansas City, una misma calle puede dividir estados distintos, pero no la ciudad. Es que existen dos comunidades llamadas igual, divididas por un río y una frontera estatal. La más grande y tradicional, ubicada en Misuri, tiene cerca de 500.000 habitantes y concentra buena parte del poder económico, administrativo y comercial de la región. Allí se encuentran el Arrowhead Stadium, donde la selección debutará frente a Argelia; el hotel Origin, donde se concentran los dirigidos por Lionel Scaloni; y gran parte del downtown y los barrios más conocidos.

Pero del otro lado del río Kansas aparece otra Kansas City, más pequeña, tranquila y con un paisaje muy distinto. Tiene apenas un tercio de la población que el área urbana de Misuri y un perfil mucho más residencial e industrial, con avenidas amplias, menor densidad urbana y enormes outlets que dominan buena parte del entorno. En ese rincón, lejos del movimiento del centro y en un sector mucho más abierto, rodeado de autopistas y terrenos descampados, se encuentra el Compass Minerals National Performance Center, el moderno predio del Sporting Kansas City en el pequeño barrio de Victory Hills, en el condado de Wyandotte, donde el plantel albiceleste instaló su búnker y se entrenará durante toda la fase de grupos. Un lugar silencioso y apartado, ideal para aislarse y enfocarse en el Mundial.

State Line Road ("Ruta de la Línea Estatal") y West 39th Avenue, la esquina más emblemática de la frontera entre Kansas y Misuri Aníbal Greco - La Nación

La división entre las dos Kansas City no es solamente geográfica. A uno y otro lado de una calle, una avenida o incluso del río aparecen diferencias impositivas, políticas y culturales que se notan en la vida cotidiana. En Kansas, por ejemplo, el derecho al aborto quedó protegido por la constitución estadual, mientras que en Misuri rigen fuertes restricciones. Con la marihuana ocurre una diferencia similar: Misuri avanzó mucho más rápido con la legalización recreativa, mientras que Kansas mantiene una legislación mucho más restrictiva. También aparecen diferencias políticas -Kansas suele identificarse con posiciones más conservadoras y republicanas, mientras Misuri combina sectores republicanos con otros más progresistas- y hasta en las apuestas deportivas: Kansas fue uno de los primeros estados de la región en legalizarlas, por lo que durante mucho tiempo muchas personas cruzaban simplemente una avenida, activaban la geolocalización de sus teléfonos y podían apostar sin limitaciones.

Eso es lo que aparece en el recorrido diario entre la concentración argentina, ubicada en Misuri, y el campo de entrenamiento en Kansas. El escenario cambia rápido apenas se toma la Interstate 70 -también llamada Dwight D. Eisenhower Highway-, una autopista que en su primer tramo bordea el río Misuri y luego lo cruza en un camino serpenteante. Desde arriba se observan parques industriales, depósitos logísticos y galpones de todo tipo. A lo lejos, todavía se alcanza a distinguir el perfil de la ciudad y algunos rascacielos. Pero a medida que el recorrido continúa hacia el oeste, las construcciones empiezan a espaciarse y aparecen calles anchas, lomadas y barrios de casas bajas.

Rodeada de lonas que buscan preservar la intimidad, la selección se entrena en el Compass Minerals National Performance Center, el lujoso complejo de Sporting Kansas City Aníbal Greco - La Nación

En las manzanas que rodean el complejo predominan las típicas viviendas estadounidenses de madera, con doble garage, cercos y jardines delanteros. Es el paisaje que atraviesa todos los días el micro que traslada a Messi y compañía desde el hotel hasta el entrenamiento.

El asfalto, en varios sectores, aparece agrietado, una postal que refleja el costado más postergado de Kansas City. También se ven furgonetas estacionadas frente a las entradas, pequeñas rotondas y veredas amplias casi sin peatones, una clásica imagen de los suburbios del país. Tampoco aparecen los clásicos buzones en los jardines: en este tipo de barrios pequeños suelen utilizarse los llamados “cluster mailboxes”, espacios comunitarios donde los vecinos retiran la correspondencia.

Ese aislamiento fue uno de los factores que sedujo al cuerpo técnico argentino: más allá de la seguridad montada alrededor del predio, prácticamente no existen puntos desde donde observar los entrenamientos. Apenas una calle del barrio desemboca frente al Compass Minerals, aunque termina chocando contra un cerco cubierto de enredaderas y las canchas quedan a varios metros de distancia. Una condición ideal para Scaloni, que desde el inicio del ciclo eligió ambientes tranquilos y con poca exposición, más aún en una preparación repleta de lesiones y contratiempos.

A la izquierda, Misuri; a la derecha, Kansas. Apenas una calle marca el límite entre dos estados con profundas diferencias sociales, culturales y políticas Aníbal Greco - La Nación

En medio de esa calma emergen algunos edificios dispersos: la iglesia Oak Ridge Baptist, un pequeño centro odontológico, el Children’s Mercy Park, el estadio de Sporting Kansas City, y el enorme Homefield KCK Showcase Center, un multiespacio deportivo donde se practican básquet, vóley y otras disciplinas. Del otro lado de la calle N 94th cambia nuevamente la postal: oficinas, hoteles boutique, algunos alojamientos de dos y tres estrellas y el imponente Kansas Speedway, un óvalo gigantesco donde a fines de septiembre se correrán fechas de la NASCAR Cup Series y la NASCAR Xfinity Series, y que también supo recibir a la IndyCar. Incluso el propio circuito ofrecerá este domingo una experiencia singular: cualquier persona podrá subirse a un auto de NASCAR y salir a pista, o bien acompañar como copiloto a un conductor profesional, por precios que van de 150 a 300 dólares. Son algunos de los pocos puntos de referencia que rodean el lugar donde la selección pasa buena parte de su tiempo.

A pocos minutos del predio también funciona un viejo cine noventoso reconvertido en club de jazz, con shows en vivo, salas de escape, arcades y la infaltable combinación americana de pizzas, cerveza y popcorns.

Children's Mercy Park, el estadio de Sporting Kansas City, ubicado a muy pocos metros del centro de entrenamiento donde trabaja la selección Aníbal Greco - La Nación

El Compass Minerals es la casa de Sporting Kansas City, una franquicia creada en 1995 bajo el nombre Kansas City Wiz y miembro fundadora de la Major League Soccer. En lo deportivo, el presente del equipo dista mucho de la estructura del club: viene de terminar último en la Conferencia Oeste, con apenas tres triunfos en 12 partidos, después de haber ocupado esa misma posición en 2025 y de cerrar 2024 en el penúltimo puesto.

Sin embargo, el club es considerado una referencia en materia de tecnología aplicada al rendimiento y desarrollo deportivo, al nivel de Atlanta United, Los Angeles FC, FC Dallas y Columbus Crew. Con un diferencial importante: fue uno de los pioneros de este tipo de estructuras modernas dentro del soccer.

El Kansas Speedway fue inaugurado en 2001 y recibe dos fechas anuales de la NASCAR Cup Series

El Disneyland de los entrenadores

Debido a sus altísimos estándares, el Compass Minerals fue incluido por la FIFA dentro del catálogo oficial de bases operativas entre los que las selecciones debieron elegir dónde instalarse de acuerdo con la zona del país en la que les tocara competir. En ese contexto, y teniendo en cuenta la ubicación estratégica de Kansas City, en pleno centro del país -de allí el apodo de America’s Heartland (“el corazón de Estados Unidos”)-, el cuerpo técnico de Scaloni decidió instalarse aquí y trasladarse exclusivamente para disputar los partidos, al menos durante la fase de grupos. Más adelante podrían aparecer viajes mucho más largos: Miami si Argentina es primera en el grupo; Los Ángeles si finaliza segunda; o incluso San Francisco, Seattle o Atlanta en el escenario menos probable de avanzar como uno de los mejores terceros.

Construido sobre un terreno de 20 hectáreas y con una inversión cercana a los 75 millones de dólares impulsada por la United States Soccer Federation, Sporting Kansas City y el hospital Children’s Mercy, que posee un espacio propio dentro del predio, el complejo abrió sus puertas en 2018. Dentro del ambiente suele ser definido como “el Disneyland de los entrenadores”: cuenta con tres campos de juego colocados uno junto a otro -el llamado “SuperPitch”-, canchas de césped sintético, salas de video, sistema monitoreado de cámaras y espacios de análisis en tiempo real, y un centro médico de elite con áreas de recuperación, neuropsicología y masajes.

Detrás de un cerco perimetral y con acceso restringido, el Compass Minerals National Performance Center, el complejo elegido por la selección para entrenarse durante el Mundial Aníbal Greco - La Nación

Un equilibrio entre lo natural y lo sofisticado, ideal para aislarse del ruido externo y enfocarse de lleno en el gran sueño mundialista.