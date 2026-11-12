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Ecuador vs. Costa Rica por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Ecuador y Costa Rica en el marco de un amistoso internacional de preparación; todo lo que hay que saber antes del partido.

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Ecuador vs. Costa Rica por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online
Ecuador vs. Costa Rica por el amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Ecuador y Costa Rica correspondiente a la jornada 1 del amistoso internacional se disputará este viernes 13 de noviembre a las 21.00 h en el Estadio Olímpico Atahualpa, ubicado en la ciudad de Quito.

El momento de los equipos

Ecuador afronta este compromiso con el objetivo de recuperar sensaciones tras su última presentación, en la cual cayó derrotado por 3-0 ante la República de Corea. Por su parte, Costa Rica llega a este enfrentamiento con el propósito de iniciar con buen pie su gira de amistosos y ajustar piezas de cara a los próximos desafíos competitivos del calendario 2026.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados buscarán fortalecer su funcionamiento colectivo en este ensayo. Ecuador, haciendo valer su localía en los más de 2.800 metros de altura de Quito, intentará imponer condiciones frente a una Costa Rica que buscará contrarrestar el desgaste físico y sumar rodaje internacional ante un rival de jerarquía continental.

Lo que está en juego

Para el conjunto ecuatoriano, este partido es fundamental para dejar atrás el resultado negativo previo y consolidar una idea de juego ante su público. Para Costa Rica, el duelo representa una oportunidad valiosa de medir fuerzas en un estadio emblemático y evaluar el rendimiento de sus futbolistas en condición de visitante frente a un equipo consolidado en la región.

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