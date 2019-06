Eden Hazard, durante la práctica de Bélgica de este viernes

Real Madrid acaba de anunciar su tercera contratación para la próxima temporada: el belga Eden Hazard . A través de sus perfiles en redes sociales, el club blanco confirmó que llegó a un acuerdo con Chelsea y que el jugador firmará un contrato de 5 años, válido hasta junio de 2024, luego de pasar la revisión médica. Cumplida la burocracia, Hazard será presentado a la prensa el próximo jueves en el estadio Santiago Bernabéu. El belga, la contratación más cara de la historia del club blanco, se suma al brasileño Eder Militao, proveniente de Porto, y al croata Luka Jovic, quien llegó a la capital española procedente de Eintracht Frankfurt. Con Hazard, el DT del Real, Zinedine Zidane, tiene a su primer Galáctico para buscar revertir la mala temporada 2018-2019.

Si bien Real Madrid no divulgó las cifras del traspaso, los medios españoles cifraron el acuerdo en 100 millones de euros, más bonus por objetivos cumplidos. Según la prensa inglesa, el ingreso variable que podría elevar el costo del pase hasta los 125 millones de euros. A Hazard le quedaba apenas un año de contrato, por lo que en caso de no venderlo ahora Chelsea se exponía a perderlo gratis. El club inglés tendrá la difícil misión de reemplazarlo: no sólo porque se trata de uno de los mejores del mundo en su posición, sino porque sobre la entidad londinense pesa un embargo para comprar futbolistas por los próximos dos años. Se lo impuso la FIFA por haber firmado contratos profesionales con futbolistas menores de 18 años.

Los 100 millones de dólares de base pagados por el belga superan los 90,90 millones que Real Madrid invirtió en Gareth Bale (Tottenham) en 2014, y los 84,6 millones que se abonaron por el pase de Cristiano Ronaldo (Manchester United) en 2010.

Hazard y la última copa con su ex club, Chelsea: la Europa League, hace unas semanas Crédito: AFP

Hazard ya había adelantado su decisión de emigrar luego de la final de la Europa League, en la que Chelsea derrotó a Arsenal en Bakú (Azerbaiján) por 4-1. "Creo que este es el adiós", dijo el futbolista, autor de dos goles, al ser entrevistado en pleno campo de juego. Y añadió: "Quizá sea tiempo de encarar un nuevo desafío".

Casi en simultáneo con el anuncio de Real Madrid, Chelsea publicó en sus redes sociales un video de despedida para el belga, un jugador símbolo en las últimas temporadas. Además, creó el hashtag #ThankYouEden para que sus hinchas pudieran agradecerle en Twitter.

