Eduardo Coudet explicó por qué River “jugó como pudo” en Bogotá, habló del cruce con Borré y anticipó tres regresos

Eduardo Coudet no ocultó las dificultades que atravesó River en Bogotá. Después del empate 0-0 ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el entrenador valoró el resultado, puso el acento en la altura y en las bajas que condicionaron la formación y fue contundente al decir que su equipo jugó “como pudo”. Además, se refirió al cruce que mantuvo con Rafael Santos Borré y anticipó que espera recuperar a Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Sebastián Driussi para la revancha.

“Un papel determinante lo de la altura. No es menor. Los 2600 metros los sentimos todos”, sostuvo Coudet en la conferencia de prensa posterior al encuentro. River había comenzado con mayor posesión, pero el local contó con las situaciones más claras y Nahuel Bustos estrelló dos remates en los palos durante el primer tiempo. Con el transcurso del partido, el conjunto visitante perdió intensidad y el local tomó mayor protagonismo.

Para el entrenador, las condiciones en Bogotá se combinaron con un plantel disminuido por las ausencias. “Nos acomodamos de la mejor manera, teniendo que usar jugadores en posiciones que no están acostumbrados. Tuvimos la suerte de no sufrir contratiempos en la defensa porque no teníamos ningún recambio. Es un buen punto, vamos a casa con nuestra gente”, analizó.

“No teníamos a todos a disposición. Ojalá podamos hacer un gran partido y regalarle el pase a nuestra gente”. La serie se resolverá el próximo miércoles, a las 21.30, en el Monumental, después del empate sin goles en Colombia.

"(RIVER JUGÓ) COMO PUDO." El Chacho Coudet analizó el empate 0-0 entre Independiente Santa Fe y River por la ida de los octavos de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/wfOaZxHfUh — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

Coudet también se detuvo en los juveniles que formaron parte de la delegación y explicó por qué el contexto no resultaba sencillo para darles mayor participación. “No es lo ideal. Hay momentos que los chicos nos van a ayudar, pero siempre con una estructura. Ninguno ha jugado en la altura y eso es determinante. Es todo nuevo. Sacamos un gran punto. Me hubiese gustado que vieran un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este. Todos hubiésemos firmado el empate antes. Volvemos a casa bien”.

Lo mejor de Independiente Santa Fe - River

La altura apareció una y otra vez en su análisis. Incluso, en otro tramo de la conferencia, Coudet hizo referencia a las características particulares que adquiere el juego en esas condiciones. “Acá en la altura la pelota se acelera, nos hubiese gustado jugar mucho más. Pero están las dificultades que se presentan. Jugamos con lo mejor que teníamos a disposición”, explicó. Incluso bromeo con un periodista que se lo vio agitado al consultarle: “También estás ahogado viste”.

"TAMBIÉN ESTÁS AHOGADO VISTE." Divertido comentario del Cacho Coudet a un periodista en la conferencia de prensa. pic.twitter.com/17d2RgeLOs — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

El panorama, según proyectó el entrenador, debería ser diferente para la vuelta. Al referirse a la recuperación de Driussi, Coudet adelantó tres posibles regresos importantes: “Para la vuelta seguro esté bien Montiel, Acuña, Driussi. Vamos a llegar mucho más completos”.

Otro de los temas de la conferencia fue el fuerte intercambio que Coudet mantuvo con Borré durante el primer tiempo. El entrenador le dio indicaciones tácticas a los gritos y, cuando el colombiano le pidió desde el campo que se tranquilizara, respondió de manera airada: “¡Cerrá el culo!”. El episodio no pasó a mayores: cuando el delantero dejó la cancha en el segundo tiempo para el ingreso de Thiago Almada, ambos se saludaron con un choque de manos.

Después del encuentro, Coudet le restó trascendencia al episodio. “Con los jugadores a veces te cruzás, pero no le doy importancia. Los conozco a todos y tenemos un nivel muy bueno desde la parte humana”, afirmó.

"CON LOS JUGADORES A VECÉS TE CRUZÁS..." Coudet se refirió a la situación que protagonizó con Rafa Santos Borré. pic.twitter.com/sOlQUHvDA5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 20, 2026

River regresará así de Bogotá con la serie abierta y con la expectativa de recuperar futbolistas para afrontar la definición en el Monumental. Coudet no escondió que el rendimiento estuvo lejos de lo que pretende, pero encontró explicaciones en el contexto y valoró haber superado el primer capítulo sin desventaja. Su síntesis fue tan breve como clara: River no jugó como quiso, sino “como pudo”.