Eduardo Coudet festejó tirado en el suelo, se quejó de los fallos del árbitro y dejó un mensaje para situaciones límites

Del sufrimiento al desahogo... y la locura. Así pasó Eduardo Coudet, el DT de River, en el final del partido por la Copa Sudamericana, con el gol de Maximiliano Salas para el triunfo agónico en Venezuela ante Carabobo que el entrenador festejó tirado en el césped, abrazado a dos de sus asistentes. El 2-1 en Valencia fue de alta tensión.

Luego de desperdiciar un penal y ponerse en ventaja ante un rival con 10 jugadores, el equipo millonario se complicó al cometer un penal que genero el empate parcial, sufrir la expulsión de Santiago Beltrán y tener que improvisar un arquero -Matías Viña- porque el Chacho ya había realizado los cinco cambios. Pero lo ganó igual, contra todo. Y en momentos en los que, a falta de buen juego, los resultados lo sostienen en todas las peleas.

Más tarde, todavía en las entrañas del estadio Misael Delgado en Valencia, Coudet entregó su análisis de la victoria y de todo lo vivido con su sello. “Para mí, no era expulsión y no fue penal”, sentenció sobre la sanción a Beltrán, luego del llamado del VAR por la falta sobre Joshua Berrios, y la pena que se marcó ante el planchazo de Juan Cruz Meza. “Las volví a ver. Es claro que va el jugador hacia afuera con dos compañeros cerrando [cuando hace la falta Beltrán] y no es penal porque el jugador de Carabobo le pega a Juan Cruz”, agregó.

"NO ES EXPULSIÓN Y NO ES PENAL"



CHACHO COUDET, TAJANTE TRAS SOBRE LA EXPULSIÓN DE BELTRÁN Y EL PENAL SANCIONADO A FAVOR DE CARABOBO



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Ni el triunfo le hizo dejar en segundo plano las polémicas de la noche. “Hay algunas decisiones que no comparto, que pueden suceder. Son decisiones arbitrales, muy finas o no, pero no las comparto y nos llevamos lo que vinimos a buscar”, continuó su descripción de lo vivido el DT.

Ante el escenario complicado en el tramo final, con 10 jugadores y el lateral Matías Viña improvisado como arquero, Coudet apeló a una frase para responder si ya estaba resignado al empate. “Que la ambición de ganar supere el miedo a perder. Ésa es la realidad”, respondió.

"QUE LA AMBICIÓN DE GANAR SUPERE EL MIEDO A PERDER"



✍️ CHACHO COUDET



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También tuvo margen para un contrapunto con un periodista que le insinuó que Carababo se veía un poco mejor con el envión anímico tras conseguir el empate. Coudet no aceptó ese punto de vista: “Yo hago mi análisis y vos el tuyo. No lo vi de esa manera, pero te escucho. En el primer tiempo podíamos ir ganando por dos o tres goles y era inmerecido el empate”.

En 12 partidos como DT de River, el balance indica nueve triunfos, un empate y dos derrotas, ante Boca y ante Atlético Tucumán, ambas en el Monumental y por el Torneo Apertura. En la Sudamericana, los tres triunfos que alcanzó fueron ajustados: dos 1-0 y este 2-1 en el que el Chacho insistió en todo momento en la superioridad de sus dirigidos. “Jugamos muy bien y podríamos haber hecho una gran diferencia. [Si no pasó] fue mérito del arquero rival, que fue la figura del partido”, sentenció, con un elogio a la actuación de Lucas Bruera.

Eduardo Coudet, intenso durante el partido de River ante Carabobo en Venezuela por la Copa Sudamericana Ariana Cubillos - AP

En ese contexto, el mensaje es seguir con la misma impronta, de cara a lo que viene, que tiene el primer capítulo en los octavos de final del Apertura ante San Lorenzo el domingo próximo. “Tuvimos una linda charla a nivel grupal y hoy se vio reflejada. Lástima que sea de esta manera, más allá de que a veces es lindo ganar así en la última. Pero se vio una actitud muy buena”, confesó, quien terminó el partido tirado en el campo de juego, en una celebración cuyas imágenes no tardaron en viralizarse.

EL CHACHO LO FESTEJÓ CON TODO



Eduardo Coudet quedó en el piso tras el gol de Maxi Salas que le dio el triunfo a River en la última del partido ante Carabobo.



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“Quedan 20 días a full y tenemos que dar todo lo que tenemos”, avisó, antes del saludo final y emprender regreso. En la mañana del viernes, River estará en Ezeiza entrenando y por la tarde quedará concentrado para el duelo con el Ciclón.

Lo mejor de Carabobo - River