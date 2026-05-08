Copa Sudamericana: River se quedó sin Santiago Beltrán ni cambios frente a Carabobo y Matías Viña tuvo que ir al arco

Por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026, River le ganó por 2 a 1 en el último minuto a Carabobo de Venezuela. El partido se disputó en el estadio Polideportivo Misael Delgado, de la ciudad de Valencia.

Los goles para el Millonario fueron anotados por Maximiliano Meza y Maximiliano Salas, para el equipo venezolano descontó el argentino Matías Núñez. Además, Juanfer Quintero erró un penal a los 26 del primer tiempo y Santiago Beltrán se fue expulsado a pocos minutos del final.

River volvió a imponerse en la Copa Sudamericana FEDERICO PARRA - AFP

La expulsión del arquero de River llegó luego de un contraataque a toda velocidad comandado por Joshuan Berríos, quien fue derribado por Beltrán afuera del área. Si bien la primera decisión del árbitro fue amonestarlo, el juez fue llamado por el VAR para revisar la jugada y terminó expulsándolo.

¡¡EXPULSADO BELTRÁN EN RIVER!!



El arquero del Millonario salió lejos, bajó a Berríos de una barrida y vio la roja tras la revisión en el VAR.



¡ATAJARÁ VIÑA!



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Al momento de la expulsión de Beltrán, River ya había agotado todos los cambios y el elegido para calzarse los guantes fue el lateral izquierdo uruguayo Matías Viña. A esas alturas, ambos equipos jugaban con 10 jugadores, ya que en el tiempo adicionado de la primera mitad, había sido expulsado Edson Castillo en el conjunto local.

Con Viña bajo los tres palos, el árbitro del partido, el paraguayo Derlis López, adicionó seis minutos. Durante ese transcurso el Millonario no sufrió ningún ataque significativo. A dos minutos del final, y cuando todo indicaba que el partido iba a terminar empardado, Carabobo desaprovechó un córner a favor.

A partir de esa jugada devino una contra que River supo capitalizar a la perfección. Tras un pelotazo desde tres cuartos de cancha, Salas le ganó la espalda a los centrales, quedó mano a mano con el arquero local y definió por encima de Bruera, sellando el 2 a 1 final en favor de los conducidos por Coudet.