Carabobo vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana

La llegada de River a Venezuela fue con un plantel con numerosas ausencias importantes, lo que ya desde la convocatoria se palpita un equipo diferente al que viene jugando de manera frecuente. En el viaje surge el regreso de Kevin Castaño, pero resaltan las ausencias de titulares como Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Tomás Galván, además de las de Fausto Vera y Sebastián Driussi, quienes habían vuelto a entrenarse con el grupo el lunes tras superar sus respectivas lesiones pero no serán arriesgados por el DT Eduardo Coudet.

📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar este jueves a Carabobo en Venezuela ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/ZATRHmcb9f — River Plate (@RiverPlate) May 6, 2026