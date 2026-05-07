Carabobo vs. River, en vivo: el minuto a minuto del partido por la Copa Sudamericana
Se enfrentan en el Polideportivo Misael Delgado, de Valencia, por la cuarta fecha del grupo H
Tiempo de calentamiento
Los jugadores de ambos equipos continúan en el campo de juego en el calentamiento, con una temperatura cercana a los 30 grados en Valencia.
Los 11 de Carabobo, confirmados
El entrenador Daniel Farías confirmó los titulares de Carabobo para jugar con River: Lucas Bruera; Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Leonardo Aponte; Alexander González, Edson Castillo, Matías Núñez, Juan Camilo Pérez; Yohandry Orozco, Edson Tortolero; y Loureins Martínez.
Los titulares de River
El DT Coudet dispuso que River salga a la cancha con el siguiente equipo: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Facundo González y Matías Viña; Giuliano Galoppo, Lucas Silva y Maximiliano Meza; Juan Fernando Quintero; Santiago Lencina y Joaquín Freitas.
📋 Los 11 de River para esta noche frente a Carabobo en Venezuela ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/KZnQ4X7XiP— River Plate (@RiverPlate) May 7, 2026
Cómo lo palpitan en Carabobo
“Tenemos que salir todos juntos, como una familia. Lo importante es ganar, pues eso representará la alegría más grande para nosotros. Sabemos lo que proponen ellos, pero también conocemos lo que tenemos nosotros como equipo y que, individualmente, cada uno de nosotros es muy bueno”, describió lo que espera para esta noche Yohandry Orozco, de Carabobo.
Cuál es el panorama de River
Si bien está puntero en el grupo H, River no atraviesa un momento de calma. Incluyendo el superclásico con Boca, cayó en dos de las tres últimas jornadas del Torneo Apertura, pese a jugar todos esos partidos de local, y le dio descanso a varios titulares pensando en el partido de octavos de final del Apertura argentino, donde el domingo se medirá con San Lorenzo. En la Sudamericana lleva dos éxitos por 1-0 y un empate.
Cómo llega Carabobo
A este duelo, Carabobo llega tras empatar 1-1 frente a Metropolitanos en el Torneo Apertura, donde suma 19 puntos y está a ocho unidades del líder, Deportivo La Guaira. El gran objetivo del equipo de Valencia es sostenerse en la competencia internacional, con la mayor parte de las energías puestas en el juego de hoy, ya que las dos restantes fechas las afrontará como visitante.
Cómo está el grupo H
El grupo H tiene como puntero a River, con 7 puntos, uno más que Carabobo, su rival de esta noche, y luego están Bragantino, con 3, y Blooming, con 1. En simultáneo, en Bolivia se estarán midiendo los otros dos equipos que completan la zona.
River, con un equipo alternativo
La llegada de River a Venezuela fue con un plantel con numerosas ausencias importantes, lo que ya desde la convocatoria se palpita un equipo diferente al que viene jugando de manera frecuente. En el viaje surge el regreso de Kevin Castaño, pero resaltan las ausencias de titulares como Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Gonzalo Montiel y Tomás Galván, además de las de Fausto Vera y Sebastián Driussi, quienes habían vuelto a entrenarse con el grupo el lunes tras superar sus respectivas lesiones pero no serán arriesgados por el DT Eduardo Coudet.
📋 Los convocados por Eduardo Coudet para enfrentar este jueves a Carabobo en Venezuela ⚽️#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/ZATRHmcb9f— River Plate (@RiverPlate) May 6, 2026
Cómo ver el partido
El encuentro entre Carabobo y River se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.
Bienvenidos a la cobertura de Carabobo vs. River
Desde las 21.30 (hora argentina), River visita a Carabobo en Venezuela por la cuarta fecha del grupo H de la Copa Sudamericana, con el arbitraje del paraguayo Derlis López y transmisión por Dsports. Desde este espacio, en LA NACION, se hará un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado del partido.
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