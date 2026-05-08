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Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 4

El Millonario le ganó 2 a 1 a Carabobo en un partido plagado de polémicas en el que Juan Fernando Quintero erró un penal, Santiago Beltrán fue expulsado y terminó atajando Matías Viña

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Carabobo y River empataron 1 a 1 en Venezuela, pero el Millonario se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones
Carabobo y River empataron 1 a 1 en Venezuela, pero el Millonario se mantiene en lo más alto de la tabla de posicionesFEDERICO PARRA - AFP

Este jueves se disputó la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. River le ganó 2 a 1 a Carabobo en Venezuela y Bragantino goleó 6 a 0 a Blooming en Bolivia. Con estos resultados, el Millonario se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona seguido de los venezolanos. Los brasileños, por su parte, están terceros, y los bolivianos siguen últimos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

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