Así quedó la tabla de posiciones del grupo de River en la Copa Sudamericana 2026, tras la fecha 4

Este jueves se disputó la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. River le ganó 2 a 1 a Carabobo en Venezuela y Bragantino goleó 6 a 0 a Blooming en Bolivia. Con estos resultados, el Millonario se mantiene en lo más alto de la tabla de posiciones de su zona seguido de los venezolanos. Los brasileños, por su parte, están terceros, y los bolivianos siguen últimos. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

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