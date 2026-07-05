EEUU vs. Bélgica por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo EEUU y Bélgica en la jornada 5 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre EEUU y Bélgica correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026 se llevará a cabo este lunes 6 de julio a las 21.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en Seattle, Washington.
El momento de los equipos
Ambas selecciones llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras obtener victorias en sus presentaciones previas. EEUU viene de superar a Bosnia and Herzegovina por 2-0, consolidando su funcionamiento colectivo, mientras que Bélgica arriba tras un intenso triunfo por 3-2 ante Senegal.
Números que anticipan el duelo
El partido se presenta como un choque de estrategias opuestas, dado el despliegue ofensivo que mostró Bélgica en su último encuentro frente a la solidez defensiva que exhibió el equipo estadounidense al mantener su valla invicta en su anterior compromiso.
Lo que está en juego
El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta etapa del torneo, ya que sumar tres puntos resulta fundamental para mejorar la posición en la tabla y fortalecer el camino hacia la siguiente fase de la competencia mundialista.
Otras noticias de Mundial 2026
En Chicago. México vs. Inglaterra: el bar que dará US$100 si El Tri gana el partido del Mundial
Mundial 2026. Continúan los cruces por octavos de final con Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra
Selección invicta. El entusiasmo en los medios colombianos por el éxito sobre Ghana y el pase a los octavos de final
- 1
Tensión en la conferencia de prensa de Cabo Verde en la previa del partido contra Argentina por el Mundial 2026: “Tema prohibido”
- 2
Resultado de Argentina vs. Cabo Verde: quién ganó el partido del Mundial 2026
- 3
Argentina ya no juega como la más poderosa del mundo, pero aún puede ser la mejor de este Mundial
- 4
Marruecos no jugó bien, pero las manos de Bono y los goles de Ounahi le bastaron para ser el primer clasificado a cuartos de final del Mundial 2026