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EEUU vs. Bélgica por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo EEUU y Bélgica en la jornada 5 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido

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EEUU vs. Bélgica por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
EEUU vs. Bélgica por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre EEUU y Bélgica correspondiente a la jornada 5 del Mundial 2026 se llevará a cabo este lunes 6 de julio a las 21.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en Seattle, Washington.

El momento de los equipos

Ambas selecciones llegan a este compromiso con el ánimo en alza tras obtener victorias en sus presentaciones previas. EEUU viene de superar a Bosnia and Herzegovina por 2-0, consolidando su funcionamiento colectivo, mientras que Bélgica arriba tras un intenso triunfo por 3-2 ante Senegal.

Números que anticipan el duelo

El partido se presenta como un choque de estrategias opuestas, dado el despliegue ofensivo que mostró Bélgica en su último encuentro frente a la solidez defensiva que exhibió el equipo estadounidense al mantener su valla invicta en su anterior compromiso.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en esta etapa del torneo, ya que sumar tres puntos resulta fundamental para mejorar la posición en la tabla y fortalecer el camino hacia la siguiente fase de la competencia mundialista.

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