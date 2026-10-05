EEUU vs. Canadá, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre EEUU y Canadá correspondiente a la jornada 1 de la temporada 2026 se disputará este martes 6 de octubre a las 21.00 h en el estadio Allianz Field, ubicado en la ciudad de Saint Paul, Minnesota.

El presente de ambos seleccionados

Ambos equipos llegan al compromiso tras resultados positivos en sus presentaciones anteriores. EEUU viene de ganar 3-0 frente a México, exhibiendo solidez en su última aparición. Por el lado de Canadá, el conjunto llega con confianza tras haber superado 2-0 a Perú en su último duelo disputado.

Estadísticas y antecedentes

El choque promete intensidad dada la actualidad de ambos planteles. Mientras que EEUU buscará imponer su localía en el Allianz Field, Canadá intentará ratificar su buen momento futbolístico demostrado en la victoria contra Perú. El rendimiento reciente sugiere un encuentro equilibrado entre dos de las potencias de la región que continúan afinando su preparación.

Lo que está en juego

Más allá del carácter amistoso del cotejo, el resultado es fundamental para que ambos cuerpos técnicos continúen consolidando sus respectivos sistemas tácticos y observando rendimientos individuales de cara a las próximas competencias oficiales del ciclo 2026.