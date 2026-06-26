Egipto vs. Iran por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Egipto y Iran correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este sábado 27 de junio a las 00.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en Seattle, Washington.

El momento de los equipos

Egipto llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Nueva Zelanda en su presentación anterior. Por el lado de Iran, el equipo arriba a este compromiso luego de igualar 0-0 ante Bélgica en la fecha pasada, buscando ahora consolidar su desempeño defensivo.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades futbolísticas distintas tras sus últimos desempeños. Mientras que Egipto demostró eficacia ofensiva al marcar tres goles en su reciente partido, Iran ha mostrado solidez al mantener su valla invicta frente a un rival de peso como Bélgica.

Lo que está en juego

Este duelo por la tercera jornada del grupo G es decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados en el certamen. Sumar de a tres es fundamental para sellar la clasificación a la siguiente instancia y asegurar una posición de privilegio en la tabla de cara al cierre de la fase de grupos.