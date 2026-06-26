Egipto vs. Iran por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Se miden en un duelo Egipto y Iran en la jornada 3 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Egipto y Iran correspondiente al grupo G del Mundial 2026 se disputará este sábado 27 de junio a las 00.00 h en el Seattle Stadium, ubicado en Seattle, Washington.
El momento de los equipos
Egipto llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 3-1 frente a Nueva Zelanda en su presentación anterior. Por el lado de Iran, el equipo arriba a este compromiso luego de igualar 0-0 ante Bélgica en la fecha pasada, buscando ahora consolidar su desempeño defensivo.
Números que anticipan el duelo
Ambos conjuntos llegan a esta instancia con realidades futbolísticas distintas tras sus últimos desempeños. Mientras que Egipto demostró eficacia ofensiva al marcar tres goles en su reciente partido, Iran ha mostrado solidez al mantener su valla invicta frente a un rival de peso como Bélgica.
Lo que está en juego
Este duelo por la tercera jornada del grupo G es decisivo para las aspiraciones de ambos seleccionados en el certamen. Sumar de a tres es fundamental para sellar la clasificación a la siguiente instancia y asegurar una posición de privilegio en la tabla de cara al cierre de la fase de grupos.
Otras noticias de Mundial 2026
Sorpresa en Los Angeles. Turquía se despidió a lo grande y les amargó la fiesta a los suplentes de Estados Unidos
Alfaro hace las cuentas. Paraguay se aferró al empate, un resultado que lo dejó en una posición expectante para clasificarse
Al detalle. Posiciones del Grupo D del Mundial 2026: así quedó la tabla, con las clasificaciones de Estados Unidos y Australia
- 1
Cuándo termina el Mundial 2026: la final y todas las fechas clave
- 2
Partidos de hoy del Mundial 2026, jueves 25 de junio: horario y por dónde ver en vivo online
- 3
Gustavo Alfaro, menos filosófico y más terrenal en el Mundial: “Salimos a ganar o estamos afuera”
- 4
Messi, el “retiro” en la MLS que lo hace brillar en el Mundial y lo transformó en el argentino más popular de EE.UU.