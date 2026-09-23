El arbitraje argentino está acorralado: desaparece el miedo, se agita una revolución en la AFA y el VAR es el “enemigo”

El arbitraje en la Argentina despierta una sensación de hastío como el reflejo más complaciente. Porque también hay sospechas, recelo, suspicacias y bronca. Los hinchas desconfían, las redes sociales alientan operaciones, los periodistas criticamos, los jugadores y los técnicos no disimulan ni mascullan sus reproches y los dirigentes ya no se callan. El ambiente del fútbol argentino perdió la paciencia. “Yo entiendo cómo es esto, yo estuve acá y estuve acá”, bramó Omar de Felippe hace unos días y completó la escena sellándose los labios con un movimiento de la mano derecha. Pero estaba todo dicho: antes, como entrenador de Central Córdoba, lo favorecían por ser un equipo del poder, y ahora, en Talleres, no. Es que los santiagueños habían recibido un increíble penal en el último instante para empatarles 2-2 a los cordobeses. Y por la misma fecha 10, Nicolás Diez, DT de Argentinos, tras caer con Rosario Central, explotó: “Nos robaron un gol legítimo. Buscan cosas que no suceden. Estaba en la misma línea, mostraron algo que no es”, gritó. Es que con el partido en cero, Tomás Molina adelantó a su equipo hasta que intervino el VAR para mostrar una inconsistente posición adelantada. El arbitraje apesta y la aldea futbolística está tan furiosa como indignada. No resiste más.

Están las voces que se alzan desde hace tiempo. Antes solitarias, ahora empiezan a cobrar un espíritu de cuerpo. “Veo difícil que mejore el arbitraje. ¿Por qué? Porque la mejora debe ser estructural, pero si no hacés un mea culpa y un análisis de cómo se dirigen los partidos, de cómo interviene el VAR, sino se aúnan criterios… Es mucho más profundo el cambio que se necesita que cambiar uno por otro”, comentó Juan Sebastián Verón recientemente en una entrevista con LA NACION. El pedido de River ante el comité ejecutivo de la AFA lo resume: rediscutir los roles de quienes conducen el arbitraje, definir criterios para las designaciones y auditar los rendimientos a través de un comité independiente. Dinamitar todo, y volver a empezar.

El polémico trazado de líneas que desata tantos escándalos a partir del VAR; el off-side semiautomático de las grandes ligas y los mundiales eliminaría las sospechas Captura de Video

Los entrenadores que son expulsados no pueden asistir a la conferencia de prensa posterior a los partidos, pero ahora desafían cualquier sanción y van igual. Como lo hicieron Guillermo Barros Schelloto y Julio César Falcioni. Furiosos. Y más dirigentes ya no le temen al látigo mediático de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y brazo armado del presidente Claudio Tapia, que los espoleaba por X. No se trata solo de River, Estudiantes o Racing. Se quejan los rebeldes y también los aliados, como Nicolás Russo, presidente de Lanús, o cercanos, como Daniel Vila, la referencia de Independiente Rivadavia. Indicadores inapelables del hartazgo que tiene un denominador común: la figura de Federico Beligoy, director nacional de Arbitraje de la AFA desde 2018 y encargado de la evaluación, promoción y designación de los jueces. El fastidio atravesó las dimensiones políticas de la AFA. Los clubes quieren a Beligoy afuera.

Las polémicas invaden las fechas del torneo Clausura. Una tras otra. No hay tregua y algunas alcanzan la categoría de escándalos. Tapia es resistido en las canchas, y los arbitrajes son el tema central de la repulsión popular. Las hinchadas no cantan ni contra Beligoy ni contra el árbitro de turno, sino que le apuntan a Tapia. Frente a este escenario, convocados por LA NACION, actores de distintos ámbitos del fútbol volcaron su preocupación, alarmas y también propuestas frente a la crisis arbitral.

Fernando Rapallini, Federico Beligoy y Claudiom Tapia, tres actores del mundo del arbitraje que despiertan rechazo en las tribunas AFA

Un viejo axioma del arbitraje indica que no se puede cobrar lo que no se ve, lo que no existe. Pero el VAR redefinió las reglas y hace lo que se le ocurre. Proyecta líneas, crea perspectivas e induce al juego a una dimensión irreal. Las consecuencias son devastadoras. Pero los atropellos del VAR no terminan en su capacidad de inventiva, sino que redobla la apuesta y en ocasiones no sanciona lo que estalla a los ojos del mundo con sentido común. Ahí, entonces, completa su obra destructiva.

El periodista Juan Pablo Varsky ofrece un análisis donde el VAR toma una responsabilidad central. “El arbitraje es un tema complejo, abordable desde varios planos. Hoy, en el análisis no se puede escindir el peso del VAR. Y aquí aparece un punto central: la búsqueda y la detección de hormigas en lugar de elefantes. Entonces, el concepto de error claro y manifiesto se distorsiona. Y lo veo en dos tipos de jugadas muy concretas: para invalidar un gol o para cobrar un penal. Especialmente en estas situaciones ‘se detectan las hormigas’. Y estas acciones, estas intervenciones, determinan resultados. Un escenario así, después, predispone al rechazo ante cualquier zona gris y entonces ya se protesta absolutamente todo. ¿Por qué? Porque existe un caldo de cultivo”.

Hace un tiempo, Diego Simeone, en diálogo con LA NACION, propuso justamente un cambio en quienes controlan el VAR para darle transparencia. “No tengo dudas de que va a mejorar el día que no lo manejen los árbitros que son consecuentes con sus pares. Los que están en el VAR tienen que ser ex árbitros, no tienen que ser pares de los que están dirigiendo en la cancha. Porque puede generar la sospecha de ‘yo no te expongo, vos no me exponés’. Con gente que ya no dirige sería mejor, porque si te equivocás, te saco y pongo a otro, total hay un montón de árbitros”, aportó.

Los jugadores, en este caso de Defensa y Justicia y de Riestra, expectantes de los dictámenes de un monitor Captura

Las polémicas y el desprestigio impactan en la platea global, en la audiencia, en los hinchas. El actor Federico D’Elia, fanático de Estudiantes de La Plata, se suma al rastrillaje de emociones de LA NACION. “El arbitraje está mirado de reojo, y yo también lo veo así. Tenemos árbitros buenos, regulares y malos, como en todo el mundo. Sí, creo que hay equipos que son claramente beneficiados. Y aquí sumó al VAR, cuando vemos que se cobran cosas insólitas. No me gusta nada que el árbitro haya perdido la centralidad en la toma de las decisiones; van al VAR y cambian la decisión por una foto, cuando ellos habían visto la acción desde al lado. Y también hay algo de la comunicación entre jueces, asistentes y el VAR que me resulta llamativa. Me preocupa mucho el arbitraje, porque en la medida que pierde credibilidad a mí me van sacando interés. Buscan agujitas en pajares y eso le quita magia al juego, porque nadie nos dijo que el VAR llegaba para eso. El VAR está exponiendo a los árbitros y genera una gran impunidad porque uno ve que cobran algo que no sucedió”.

Las designaciones de los árbitros que se conocen los jueves provocan ansiedad en los dirigentes. Y todo tipo de “rosca”, especialmente para evitar tal o cual nombre. Si fallan las negociaciones, las declaraciones públicas, directas o a través de serviles satélites –incluso, algunos que ofenden nuestra profesión-, se encargan de condicionar el futuro arbitraje. Siempre habrá datos para avalar cualquier teoría. Claro que en varias ocasiones las designaciones tampoco ayudan, porque la falta de tacto parece abrir las heridas. Los árbitros no suelen ser sancionados luego de flojas actuaciones. Solo en ocasiones son parados, como Nazareno Arasa después de Riestra-Vélez. Volvió enseguida, incluso casi sin interrupciones, y dirigió San Lorenzo-Boca, el clásico de la fecha 10. Y volvieron las polémicas.

Justamente al respecto se expresó Raúl Gámez, hoy con 82 años, presidente de Vélez en tres períodos, 1996-99, 2002-2005 y 2014-2017: “Es malo que se hable tanto de los árbitros, ese nunca puede ser un buen indicador. Es un momento difícil. Nunca tendrían que perder la independencia, pero de esta AFA qué se puede esperar. Sin independencia no hay transparencia. A Beligoy yo lo conozco, bien, de antes… El arbitraje tiene que ser serio, y el primer paso para recuperar seriedad es desde las sanciones. Si un árbitro se equivoca dos o tres veces debe ser parado, no puede haber liviandad desde la AFA. Y lo mismo con los que están en el VAR: si se equivocan tres o cuatro veces, bueno, que estén tres o cuatro meses inactivos. Hace falta rigor ante los errores, sino es joda”.

Criterios dispares y dilación en las sanciones suben el malestar con el VAR; el uso de la tecnología irrita cuando se "esfuerza" por encontrar algo sancionable Captura TV

Christian Bassedas, exfutbolista, entrenador y secretario técnico de Vélez, se expresa en una línea similar con respecto a los estímulos para progresar. Todo no puede dar igual. “¿Cómo mejorar? Aquí aparece la responsabilidad de quienes conducen: premiar por mérito a quienes demuestran ser los mejores, porque los mejores se hacen notar desde jóvenes. A esos hay que detectarlos, formarlos, acompañarlos y darles oportunidades. La transparencia se construye hablando claro, explicando decisiones y haciendo comprensibles los criterios que se utilizan”.

Para Germán Lerche, presidente de Colón entre 2006 y 2013, hay un inicio, una zona de gestación. Y un actor extra que pocos mencionan: “El arbitraje está envuelto, como nunca antes, en una sospecha generalizada y su embrión debe encontrarse en los torneos del ascenso, y en ese ámbito no sólo se debe poner el foco en los beneficios que hicieron al resultado, sino en el flagelo de las apuestas deportivas”, alertó el exdirigente, sobre quien pesa una condena de tres años de prisión, de ejecución condicional, por administración fraudulenta en Colón.

Horacio Elizondo, el primer árbitro que en la historia de los mundiales abrió y cerró el torneo, partido inaugural y final en 2006, le ofreció un singular enfoque a LA NACION hace un tiempo. Desde mayo de 2025 es el director del equipo técnico de la Comisión de Arbitraje en la Federación Méxicana de Fútbol. “Dante Panzeri dijo que ‘se juega como se vive’, ¿no? Bueno, se dirige como se vive también. Es un país con tanto sisma político, con tantos vaivenes económicos, tan frágil y expuesto en temas de seguridad, un país donde lo no deseado te termina entrenando. Desde que vos salís por la puerta de tu casa, hasta que volvés, es increíble la cantidad de decisiones que tenés que tomar debido a todos los problemas que debés enfrentar. Vivimos en una histeria insoportable, donde nada nos parece bueno y sí malo, estamos muy entrenados para apuntar a lo negativo. Somos así, estamos esperado eso, tenemos un morbo muy exacerbado. ¿Cómo se puede vivir así? Es que no se vive, apenas se sobrevive. Y cuando vas a un lugar donde todo está más o menos acomodado, claro, te liberas de un montón de cosas, sos más vos, ya no estás tan conflictuado o intoxicado por tu hábitat, y por eso los árbitros argentinos tienen niveles de excelencia pura en el mundo. ¿Dónde es más difícil dirigir? En ningún lugar es más complicado que en la Argentina. Si dirigís en la Argentina, podés dirigir en cualquier lugar del mundo”.

Un dato para subrayar. Elizondo, anteriormente, trabajó en Paraguay y en Costa Rica. Javier Castrilli lo hizo en Chile. Néstor Pitana es el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje en Ecuador y, además, es consultor internacional para la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Y Patricio Loustau es el jefe de los árbitros de la Federación paulista, desde noviembre de 2023. Referentes que están en el extranjero, que no eligen (o no los buscan) desde la Argentina.

Un off-side de Messi en el último Mundial según el VAR de última generación que sí trae certezas; los jugadores lo acatan sin escándalos

Lerche subraya que “la herramienta VAR profundizó la escasa credibilidad de las decisiones arbitrales con algunas tendenciosas miradas. Antes que consolidar y cerrar debates los abrió a todo el fútbol y la causa hay que buscarla en la falta de credibilidad de los actores del sistema. Actores que con un tono de voz acompañan a quienes denuncian ‘lawfare’ en causas judiciales y, con otro, lo ejecutan en el ámbito del fútbol para su construcción política. Dos caras de una misma moneda”. El exdirigente reclama “generar instancias extrapoder independientes, que tengan por objetivo el control, la denuncia y la investigación contra conductas de árbitros”.

Gámez se suma a la evaluación del clima de época. “¿Qué es difícil dirigir en Argentina? Sí, desde luego –asume-. Todo el tiempo los árbitros son condenados por los dos equipos, se les vienen todos los jugadores encima, hasta se chocan los futbolistas del propio equipo para hacerles recriminaciones. Además, ahora van al banco más de 10 jugadores y saltan todos. Y esas reacciones van confundiendo o condicionando a los árbitros”.

Bassedas está tan alarmado como todo por los arbitrajes, pero también invita a una mirada interior: “Cuando la sospecha se instala alrededor del árbitro, se afecta la credibilidad del juego. Al mismo tiempo me parece muy difícil erradicarla por completo. Hay muchas voces, mucho ruido y demasiados intereses alrededor del fútbol. No todo error debe convertirse automáticamente en sospecha. Y los amantes del fútbol, ¿somos capaces de juzgar a los árbitros más allá del resultado de nuestro equipo? Creo que la respuesta es simple: no. Ya está adentro de nuestro ADN”, asegura.

José Pekerman, una voz siempre respetada, medido y reflexivo, sin más intereses que el bienestar del fútbol argentino, acerca su mirada y trae una propuesta. “Recuerdo que cuando jugaba en Colombia, ante las instancias decisivas, se convocaba a árbitros argentinos porque estaban considerados los mejores de la región. Y actualmente también gozan de prestigio en el mundo, lo certifican sus actuaciones en la élite, en los mundiales por ejemplo, bajo presión. Siempre se destacan. Entonces, ¿qué nos ocurre puertas adentro? Sin dudas, el contexto es condicionante. Entonces hay que construir situaciones que lo alivien. Creo, por ejemplo, que sostener la inversión en los avances tecnológicos es un paso imprescindible. Y me refiero a lograr el desembarco del off-side semiautomático que vemos en Europa y en los mundiales para poder fortalecer al VAR. Eso traería certezas y desalentaría muchos reclamos, ya vemos en las grandes ligas que esas jugadas han dejado de ser polémicas. También, creo que alinear criterios frente a idénticas jugadas ayudaría a desactivar algunas confusiones. Aquí hay un tema para revisar que podría tener un impacto rápido y efectivo. Sancionar siempre igual frente a las mismas acciones traería un mejor clima entre todos los actores del fútbol. Las conductas previsibles generan calma, y entonces volvemos al comienzo: si el contexto se descomprime, estaremos más cerca de ver en nuestros torneos a los árbitros argentinos que se destacan en el mundo. Son los mismos”.

Néstor Pitana con las autoridades de la Federación ecuatoriana, donde trabaja en la formación arbitral

Retoma D’Elia, entre el escepticismo y un deseo que podría enderezar parte del descalabro. “¿Cómo se recupera la transparencia? No lo sé. No tenemos la tecnología de punta, por ende vemos esas rayas trazadas de modo tan extraño. Los árbitros deberían tener más personalidad, pero acá me meto en un tema muy particular porque desconozco qué bajada de línea tienen. Me gustaría que ellos recuperasen su peso en la cancha. Que el VAR deje de entrometerse para mostrar ‘fotos’ en un deporte de contacto que tiene diez mil roces. Y el jugador, que es bicho, aprovecha esto y se queda tirado para que el VAR revise, y a veces se sale con la suya. Porque a favor de los árbitros debo decir que los jugadores no ayudan demasiado, y hecha le ley, hecha la trampa: desde que apareció el VAR buscan cómo sacarle el jugo en su beneficio”.

Varsky amplía su análisis y encuentra un punto que nace en el Frankenstein de la primera división con 30 equipos, uno de los daños centrales que derrama en varias direcciones. “Esta es una cuestión que nos incluye a todos: al ser 30 equipos, para 15 partidos no hay la cantidad de recursos humanos que tengan la excelencia para participar de tantos partidos. Y nos pongo a todos en la bolsa, pero acepto que esta ya es una cuestión más inocente del análisis. Lo grave está en la distorsión del uso del VAR, corrido de su eje prioritario, para ‘detectar hormigas’ hasta determinar resultados”, subraya.

Ejemplo de hartazgo popular: los agentes de seguridad intentan contener a los plateístas de Vélez mientras el brasileño Wilton Sampaio revisa acciones en el VAR JUAN MABROMATA - AFP

En definitiva, el VAR como brazo de adoctrinamiento hace daño. Pero sin VAR, el mundo del ascenso es territorio sembrado de escándalos arbitrales. Un viejo conocer como Luis Ventura toma la palabra. Técnico, manager y referente en la historia de Victoriano Arenas, además de su popular figura como periodista del espectáculo y presidente de APTRA. “A mis jugadores les pido que pateen de lejos, que prueben y prueben porque si hacemos goles de media distancia no te pueden inventar ningún offside para anularte el gol. Yo me estoy cansando… te persiguen por todo, no puedo decir ni mu porque se la liga Victoriano. ¿Y qué otra queda? Respirar profundo y aceptar jugar con las reglas que hay. Mirá, te propongo un ejercicio: agarrá todas las síntesis de los partidos y hace una estadística de cuántas amarillas, cuántas rojas y cuántos penales tiene cada equipo de Primera y ahí vamos a ver quiénes son los equipos favorecidos... Y está clarísimo, son siempre son los mismos. ¿Extraño? No, es nuestra realidad. Supuestamente el VAR llegó para ofrecer precisión en jugadas polémicas, ¿no? Todo lo contrario: es un arma de malas intenciones”, critica Ventura, victima en julio del año pasado de una batalla campal en la cancha de Central Ballester, en primera C, que le provocó la hospitalización.

En definitiva, el VAR aparece una y otra vez en todos los convocados por LA NACION como el eje desestabilizador. Bassedas se pliega al razonamiento: “La tecnología debería servir para detectar un error claro, y no para buscar durante varios minutos una razón para modificar una decisión. No es claro, aún, cuando por imagen muestran desde qué parte del cuerpo se mide al futbolista. Incluso, al ver las líneas seguimos intentando descubrir cómo se marcan. Cuando el VAR esclarece mejora el fútbol, pero cuando agrega confusión, termina oscureciéndolo. Y un tema indispensable: los profesionales que están dentro del cuarto con las imágenes deberían acertar más de lo que lo hacen. Aquí también se requiere de eficiencia y no reinterpretar lo interpretable”, suma, para incluir a los integrantes de la sala VOR o Video Operation Room.

El fútbol se hartó y exige la implosión de un sistema ruinoso. Se acabó el tiempo.