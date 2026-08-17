El árbitro de Platense-Boca explicó por qué no sancionó penal por una mano de Gorosito

Luego del empate por 1 a 1 entre Platense y Boca Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura, el partido dejó instalada una controversia. El Calamar ganaba por 1 a 0, cuando Luciano Giménez marcó el segundo tanto, pero fue anulado tras la intervención del VAR. El árbitro retrotrajo la jugada y cobró mano del delantero, sin embargo, desde el cuerpo técnico local reclamaron que, en esa misma acción, Dylan Gorosito cometió una infracción.

Ante los insistentes reclamos del conjunto local por una supuesta mano del defensor de Boca en esa misma jugada, el árbitro principal, Jorge Baliño, rompió el silencio para fundamentar su decisión de anular el gol y de no señalar la pena máxima.

La jugada de la polémica tuvo lugar a los 26 minutos del segundo tiempo. Giménez recibió una pelota dentro del área, superó a Gorosito con un sombrero y luego definió ante Álvaro Montero. En ese momento, Lucas Novelli, a cargo del VAR, detectó un contacto entre la pelota y el brazo del delantero antes de la definición. Por tratarse de una mano de inmediatez del autor del gol, Baliño anuló lo que era el 2 a 0 para Platense sin necesidad de dirigirse al monitor.

La jugada de la polémica

“La mano de Gorosito no la veo porque estoy tapado. Veo el gesto de él pero no si pegó en su mano”, detalló Baliño en declaraciones a la señal TyC Sports. La controversia se originó porque, antes del tanto anulado de Giménez, la pelota también había rozado en el brazo izquierdo del defensor de Boca. Así, el conjunto local reclamó que ese contacto debía ser sancionado con penal, ya que ocurrió dentro del área y antes de la mano de Giménez.

“En todas las repeticiones se ve que la pelota pega en el brazo de Gorosito, le pega nítidamente. El brazo frena la trayectoria del balón y se frena”, reconoció Baliño, aunque insistió en que se trató de una acción que no debía ser sancionada.

Durante su descargo, Baliño insistió en que no haber sido llamado por el Novelli, fue lo correcto. “Si el VAR tiene consideraciones para considerar que no es mano, llamarme para que yo evalúe eso es generar una expectativa de algo que quizás termina siendo lo mismo que yo interpreto”, precisó.

Merentiel marcó el tanto de Boca Gonzalo Colini - La Nación

Luego, desarrolló: “Entonces, muchas veces hacer un llamado para que la gente vea que el árbitro la revisó puede generar un clima adverso posteriormente. Porque tal vez la gente cree que si yo voy a hacer un chequeo voy a salir con penal, porque es lo que quieren. El VAR claramente es un árbitro que conoce el reglamento y toma decisiones”.

Luego, el árbitro sostuvo que “la mano es abierta pero no antinatural”. Además, subrayó que ni durante ni después del partido mantuvo una conversación con el VAR, específicamente por esa acción. Sobre esa situación, remató: “No hablé con Novelli después del partido. Habrá chequeado la mano y decidido que no era sancionable”.