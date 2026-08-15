Platense vs. Boca, en vivo, por el torneo Clausura
Juegan en Vicente López con la presencia de unos 5000 mil hinchas xeneizes
Final del primer tiempo
Termina el primer tiempo en Vicente López con el marcador en cero: igualan sin goles Platense y Boca. Rodolfo Arrubarrena, entrenador xeneize, tendrá trabajo en el entretiempo. Lo más probable es que deba quitar del campo a Paredes y Pellegrino, ambos con molestias físicas.
Lesionado Pellegrino
El defensor central de Boca -formado en Platense- se toma la parte trasera de la pierna derecha. Acusa un problema muscular y maldice al aire. Será cambiado en el entretiempo.
Otro aviso del Calamar
Mainero, Retamar, Togni y Giménez juegan y llevan peligro. Esta vez, el que define es Retamar, que cabecea ante un centro de Giménez, tirado hacia la derecha.
Llega Platense
Togni saca un centro perfecto a la cabeza de Luciano Giménez. El 9 cabecea y parece que la pelota superará a Montero. Pero el arquero se estira todo lo que puede y manda la pelota al córner.
La cancha se inclina hacia el arco calamar
Boca acorrala al Calamar. Llega por los costados y los mediocampistas se ofrecen para asociarse. Le falta presencia ofensiva (juega sin 9) y explosión en Villa. Pero empieza a hacer méritos para ponerse en ventaja, sobre todo por la banda derecha con Flores.
Boca busca asociarse
Cada vez que Flores y Aranda se juntan pasa algo. El primero desborda, el segundo llega y está a punto de habilitar ¡de taco! para la definición de Villa. No le sale y Cozzani conjura el peligro.
¿Paredes sintió una molestia?
Por las dudas, Arruabarrena manda calentar a Camilo Rey Domenech y Tomás Belmonte.
Responde Boca con Aranda
También desde afuera del área, el juvenil de Boca remata desde lejos. La pelota se va por encima del travesaño. El partido es parejo.
Se anima Lagos... tapa Montero
Platense arma bien la jugada de izquierda a derecha. La última puntada es de Lagos, que remata desde afuera del área. Cuando la pelota se metía en el ángulo, un manotazo de Álvaro Montero salva a Boca.
Prueba Mainero... se arrima Platense
El campeón del Apertura 2025 con la camiseta del Calamar prueba desde lejos y de aire. La pelota se va desviada, pero es la aprimera aproximación del local en el partido.
Amonestado Silva
Por una infracción sobre Flores, el lateral izquierdo de Platense es el primer amonestado del encuentro.
Lozano, la llave para Boca
El lateral derecho del equipo xeneize se desmarca cada vez que Boca tiene la pelota. En el desdoble con Leonel Flores, el exArgentinos Juniors queda libre. Y va hasta el fondo. Le falta encontrar a un compañero para cerrar las jugadas.
Aranda, de falso 9
El juvenil de Boca es el más peligroso con la pelota. Está un poco más adelantado, como falso 9. Y desde ahí distribuye.
Aranda prueba a Cozzani
A la salida de un tiro libre, el enlace de Boca remata al arco. Acierta a los tres palos, pero responde Cozzani, el arquero de Platense.
Boca monopoliza la pelota
Decidido a poner en apuros a Platense desde el inicio del partido, Boca se planta en territorio del Calamar. Los mediocampistas locales no encuentran la pelota y Boca llega. Le falta profundidad.
¡Se juega!
Jorge Baliño, el árbitro del partido, da la orden y ya juegan en Vicente López Platense y Boca, por la fecha 5 del torneo Clausura.
Bandera de la hinchada de Boca para el DT de Platense
“Muchas gracias, Palermo 9″, dice el trapo azul y amarillo, colgado en forma horizontal en la cabecera que da a las vías del ferrocarril. El Titán es el entrenador del Calamar desde hace diez días. Reemplazó a Walter Zunino en el cargo.
“MUCHAS GRACIAS PALERMO 9”— David Ganga (@davidgangaf) August 16, 2026
Bandera de La 12 para Martín Palermo pic.twitter.com/MUVHMIuXfH
Los elegidos de Martín Palermo
En su segundo encuentro por el Clausura, tras el debut triunfal contra Independiente, Martín Palermo decidió la siguiente formación para enfrentar a Boca: Juan Cozzani; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía y Tomás Silva; Iván Gómez y Martín Barrios; Guido Mainero, Nicolás Retamar y Gastón Togni; Luciano Giménez.
#TorneoClausura 🏆 | Los once del 𝐶𝑎𝑙𝑎𝑚𝑎𝑟 para recibir a Boca Juniors 👊🏻#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/fEGaQtCnXk— Club Atlético Platense (@caplatense) August 15, 2026
Boca, confirmado para jugar en Vicente López
El Vasco Arruabarrena tiene todo definido para el partido contra Platense en el Ciudad de Vicente López. Sin un 9 definido (Miguel Merentiel aguardará su chance en el banco de suplentes), y con el colombiano Sebastián Villa y el juvenil Leonel Flores en el ataque, así saldrá el equipo xeneize: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda; Leonel Flores y Sebastián Villa.
📋¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 15, 2026
¡Así formará #Boca para enfrentar a Platense!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/H8JN4vaKme
Platense quiere más puntos
Después de conseguir su primera victoria en el torneo la semana pasada en el Libertadores de América y frente a Independiente, el Calamar pretende seguir sumando puntos y volver al triunfo en su estadio. Tiene un recuerdo recietne ante Boca: lo venció 1-0 en junio de 2024 con gol de Mateo Pellegrino, hoy en la Fiorentina de Italia.
#TorneoClausura 🏆 | Estamos en Vicente López 🫡#𝐎𝐫𝐠𝐮𝐥𝐥𝐨𝐌𝐚𝐫𝐫𝐨́𝐧🤎 pic.twitter.com/hrmfnYElMW— Club Atlético Platense (@caplatense) August 15, 2026
El probable equipo del local es el siguiente: Nicolás Sumavil; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Eugenio Raggio y Santiago Quirós; Santiago Dalmasso, Iván Gómez o Felipe Bussio; Juan Gauto, Nicolás Retamar y Gastón Togni; Nicolás López.
Boca busca consolidarse
Boca llega a Vicente López con la certeza de que su juego va creciendo. De a poco, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena muestra signos de la identidad que quiere el cuerpo técnico. Se enfrenta a Platense, que está invicto (una victoria y un empate) desde la llegada, hace unos días de Martín Palermo como entrenador. Juegan en Vicente López desde las 21.15, con el arbitraje de Jorge Baliño y la televisación de TNT Sports.
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