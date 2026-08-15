Platense vs. Boca, en vivo, por el torneo Clausura

Después de conseguir su primera victoria en el torneo la semana pasada en el Libertadores de América y frente a Independiente, el Calamar pretende seguir sumando puntos y volver al triunfo en su estadio. Tiene un recuerdo recietne ante Boca: lo venció 1-0 en junio de 2024 con gol de Mateo Pellegrino, hoy en la Fiorentina de Italia.

El probable equipo del local es el siguiente: Nicolás Sumavil; Agustín Lagos, Mateo Mendía, Eugenio Raggio y Santiago Quirós; Santiago Dalmasso, Iván Gómez o Felipe Bussio; Juan Gauto, Nicolás Retamar y Gastón Togni; Nicolás López.